A menopausa corresponde ao fim das menstruações espontâneas e pode ser “diagnosticada” após 12 meses consecutivos sem qualquer menstruação e/ou perda de sangue. Corresponde a um processo biológico natural e normal da vida da mulher e assinala ainda o fim da fertilidade. Resulta da redução na atividade dos ovários, que deixam de libertar óvulos mensalmente.

Ao mesmo tempo, dá-se uma mudança hormonal pelo que os níveis de estrogénios começam a ser produzido em menor quantidade. Os sintomas resultam, fundamentalmente, da carência desta hormona que se manifesta a diferentes níveis: perturbações vasomotoras, psicológicas e geniturinárias.

As perturbações vasomotoras correspondem aos “afrontamentos” e suores e são as queixas mais comuns, com efeito mais intenso nos primeiros 2 anos de menopausa, sendo por vezes acompanhados por vertigens.

As perturbações psicológicas traduzem-se na dificuldade em adormecer, dormir uma noite inteira de seguida e insónias matinais. Podem ainda ocorrer alguns sintomas depressivos.

As perturbações geniturinárias traduzem-se na atrofia da mucosa vaginal com secura que provoca irritação e dores associadas às relações sexuais. Existe ainda maior tendência para infeções urinárias.