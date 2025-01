Cláudia Raia usou a sua conta oficial de Instagram para assinalar publicamente o 22.º aniversário da filha, Sophia.

"Hoje a Sophia faz 22 aninhos! Nada melhor do que comemorar com uma musica bem animada! Feliz aniversário princesa", declarou.

Às suas palavras, Cláudia Raia juntou um vídeo no qual aparece a fazer uma coreografia com a filha. Ambas surgem de fato de banho.

Sophia e Enzo Celulari, de 27 anos, são os filhos mais velhos da famosa atriz brasileira. Ambos nasceram fruto do casamento com Edson Celulari. Cláudia Raia é ainda mãe de Luca, de um anos, resultado da sua atual relação com Jarbas Homem de Mello.

