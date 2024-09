A 13 de setembro, o chef Tiago Penão convida Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio (que conta com uma estrela Michelin), para um jantar a quatro mãos. Esta continuação da celebração do 3.º aniversário do restaurante Kappo conta com um menu surpresa, que combina a criatividade e a técnica dos dois chefs. Com capacidade limitada de 24 lugares, as reservas devem ser feitas através do telefone 214 844 122, ou do e-mail reservas@kappo.pt.

Este ano, o Beer Fest Cascais volta a invadir a Vila com uma variedade de cervejas locais e internacionais. Entre os dias 12 e 15 de setembro, a partir das 18h00, este evento gratuito junta cerveja, comida e entretenimento no Mercado da Vila. Durante os quatro dias do Beer Fest Cascais há música com DJ’s, bandas, e animação para todas as idades e gostos, onde não faltam mesas de matraquilhos e máquinas de diversão.

Entretanto, o festival gastronómico Chefs on Fire regressa de 20 a 22 de setembro. Conhecido pela cozinha exclusivamente com fogo, fumo e lenha, o evento terá lugar na Fiartil e abre as suas portas a partir das 12h00. Com um cartaz composto pelas maiores referências gastronómicas e musicais, a 6.ª edição do Chefs on Fire vai contar com a presença de 30 chefs de renome, nacionais e internacionais.