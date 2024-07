O programa de vindima tem início pelas 9h00, com a receção nas instalações da Adega de Palmela. Os visitantes recebem um “Kit de vindima” e, de seguida, já na vinha, são convidados a pegar nas tesouras e começar o corte das uvas. Com os cestos cheios de uva, são servidos vários petiscos da região de Palmela, assim como os vinhos da marca, acompanhados de boa música.

Ainda de manhã, já nas instalações da Adega de Palmela, os participantes podem assistir à azáfama da chegada das uvas da adega cooperativa e seus associados, seguindo-se da experiência de pisa a pé, onde o público terá a oportunidade de experimentar o método tradicional de fazer o vinho.

De seguida, tem lugar o almoço tradicional na Cave de Barricas, com uma prova comentada dos vinhos. Durante esta prova, será apresentada a história e as características enológicas dos vinhos da marca.

Na visita às vindimas, será explicado todo o processo de vinificação, desde a receção das uvas até ao produto final. A experiência termina no espaço destinado às provas de vinho, com a oferta de uma garrafa de vinho da marca.

O evento terá lugar todas as quartas-feiras do mês de setembro com o custo associado de 90€ por pessoa. As reservas podem fazer-se através do e-mail enoturismo@acpalmela.pt ou pelo telefone 969 127 472.

Por forma a usufruir de dormida na região, a Adega de Palmela associou-se à RM Guest House, em Setúbal, dando a possibilidade aos visitantes de efetuarem a reserva por uma tarifa especial, no valor de 90€ por noite para duas pessoas (dependendo da disponibilidade do espaço). Esta tarifa especial só é aplicada a clientes que confirmem a participação na vindima. Mais informações e reservas através do e-mail reservations@rmguesthouse.pt ou pelo telefone 265 400 119.