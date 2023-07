1. Surströmming - Suécia

Um peixe enlatado ainda em processo de fermentação. Quando aberta a lata, esta liberta um odor intenso e característico. Embora seja considerado uma iguaria tradicional, o odor intenso e sabor pronunciadamente salgado podem constituir um desafio para os não iniciados no consumo deste acepipe nórdico.

2. Natto - Japão

Em território nipónico encontramos o natto, um prato de soja fermentada. Os grãos de soja são fermentados com uma bactéria específica, o que resulta num produto pegajoso, com um cheiro forte e sabor singular. É frequentemente servido ao pequeno-almoço.

3. Kiviak – Gronelândia

Originário da Groenlândia, o kiviak é um prato fermentado feito a partir de aves marinhas. O processo envolve encher um barril de pele de foca com pássaros inteiros, incluindo penas e bicos, e deixá-los fermentar ao longo de meses. O resultado é uma mistura de carne macia e gordurosa, considerada uma iguaria por algumas comunidades inuítes.

4. Hákarl - Islândia

No caso do hákarl, o tubarão-da-groenlândia, é enterrado e deixado em processo de fermentação ao longo de meses. O processo resulta numa carne com um aroma forte e sabor desafiante. O hákarl é considerado uma iguaria islandesa, mas definitivamente não é para os fracos de coração.

5. Kimchi - Coreia do Sul

O kimchi é um prato coreano de vegetais fermentados, sendo o mais famoso deles feito com acelga napa. O processo de fermentação envolve a salga dos vegetais e a adição de temperos, como pimenta, alho e gengibre. O resultado é um prato picante, saboroso e repleto de benefícios probióticos.

6. Tempeh - Indonésia

Originário da Indonésia, o tempeh é um produto fermentado feito de soja cozida e inoculada com um fungo específico. A fermentação resulta num bolo compacto com uma textura firme e um sabor terroso. É uma ótima alternativa vegetariana para adicionar proteína aos pratos.

7. Injera – Etiópia

A injera é um pão fermentado tradicional na Etiópia e Eritreia. É confecionado com uma farinha de cereais chamada teff, que é deixada a fermentar ao longo de vários dias antes de ser cozida em forma de panqueca grande e esponjosa. A injera é usada como base para muitos pratos etíopes e é apreciada devido ao seu travo azedo, muito distintivo.

8. Chou Doufu - China

O chou doufu, também conhecido como "tofu fedido", é um tipo de tofu fermentado muito popular na China. O tofu é deixado a fermentar numa solução salgada ou com outros ingredientes, como leite de soja, para desenvolver um aroma forte e sabor pungente. É frequentemente frito e servido com molhos saborosos.