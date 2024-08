No fim de semana de 7 e 8 de setembro, entre as 18h00 e as 23h00, a Amuse Bouche, Food StoryTellers, faz da cidade algarvia o palco para receber alguns dos melhores chefs nacionais, consagrados e emergentes, oriundos de todo o país. A entrada é livre e os pratos têm o preço de 7€.

Para aqueles que, além de comer gostam de saber fazer, alguns dos chefs convidados vão partilhar receitas, técnicas e truques, ao vivo, nas sessões de showcooking a acontecer no Palco Cepsa, com DJ a acompanhar a viagem.

No Mercado de Produtores, uma vasta seleção dos produtos típicos do Algarve, como o azeite, artesanato, aguardentes e licores, vinhos e doces regionais, vai partilhar espaço com uma zona de bar que convida a explorar a oferta. O pezinho de dança decorre ao som dos Party Brass Band, peritos em montar um “delicioso caos” ao estilo fanfarra moderna.

Para os interessados, fica abaixo o programa deste Arrebita Portimão

Sábado, 7 de setembro

Filipe Rodrigues, Taberna do Mar, Lisboa

Rui Sequeira, Alameda, Faro

David Proença, A ver o Mar, Sines

Pedro Teles, Rural 150, Vila Franca de Xira

Nikita Polido, Celmar, Sesimbra

Nuno Martins, Numa, Portimão

Marcella Ghirelli, Cella, Lisboa

Lídia Brás, Stramuntana, Vila Nova de Gaia

Ilária Rossi, Fermento, Sagres

Rafael Santos, Cera, Aljezur

Hugo Nascimento, Napron, Odeceixe

Marco Gomes, Oficina, Porto

Domingo, 8 de setembro

João Marreiros, Loki, Portimão

Fábio Alves, Suba, Lisboa

Vincent Farges, Epur *, Lisboa

Diogo Martins, Xenia, Almancil

Verónica Catarino, Mar&Nada, Lisboa

Emídio Freire, Faina, Portimão

Nathalie Inês, SÁLA *, Lisboa

Flávio Gonçalves, Javali, Bragança

Márcio Silva, Copo Largo, Lisboa

João Mourato, Quetzal, Vidigueira

Filipe Bilro, Larau, Estremoz

João Lopes, Bon Bon *, Carvoeiro

No Palco Cepsa, quatro sessões diárias de showcooking gratuitas.

Dia 7 de setembro

Rui Sequeira, Alameda (Faro)

Lídia Brás, Stramuntana (Vila Nova de Gaia)

Hugo Nascimento, Naperon (Odeceixe)

Pedro Teles, Rural 150, (Valada do Ribatejo)

Dia 8 de setembro

Verónica Catarino, Mar&Nada (Lisboa)

Márcio Silva, Copo Alto (Lisboa)

Flávio Gonçalves, Javali (Bragança)

Filipe Bilro, Larau (Estremoz)