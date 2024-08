O 8 Marvila apresenta o “Night Market”, um mercado de cultura, vinhos e comércio independente em Lisboa, onde cada loja convida um parceiro externo para participar no evento, incluindo ainda a possibilidade de provar 60 vinhos distribuídos pelas antigas cubas dos Armazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca. A estreia do “Night Market” é dia 31 de agosto, entre as 18h00 e as 24h00, e repete-se todos os últimos sábados do mês.

A Planta Livre, loja de produção e venda de plantas ornamentais e substratos, convidou três negócios: Sanpi, de cerâmicas portuguesas; MOHS cristais, com velas e cristais; e a Lelê, de tatuagens 100% vegan. A Anomaly, loja de roupa em segunda mão, faz equipa com as serigrafias do Enclave, enquanto a Black Mamba, a outra loja de de roupa do 8 Marvila, vai estar ao lado das joias de Beatriz Correia.

Em destaque, a Because Art Matters, plataforma de representação e promoção de artistas, apresenta as The BAM sessions, sessões de live painting com três artistas portugueses. O restaurante O Mato convidou a Anahi, loja de roupa indiana; o espaço holístico The Cosmic Collective traz a Casa de Fumos, de incensos naturais; a Marshall, showroom da emblemática marca de música britânica, traz uma seleção de vinil da Collect, e a loja de vinhos Cuba 160 apresenta o mobiliário artístico Rija.

Em homenagem aos Armazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca, edifício histórico onde hoje está o 8 Marvila, o “Night Market” inclui uma prova diversa de vinhos e produtores. As lojas localizadas nas antigas cubas de vinho vão disponibilizar mais de 60 referências de vinhos, entre espumantes, rosé, branco e tinto. A participação na prova de vinhos tem o custo do copo – 4€ – e dos respetivos vinhos selecionados em cada loja, entre os 3€ e 9€.

A banda sonora do mercado e da feira de vinhos é da responsabilidade dos DJs Kaspar e Señor Pelota, que vão animar o “Night Market” entre as 18h00 e as 2h00. Os restaurantes O Mato, Sugoi, Dim Fuk Sum e as food trucks 150 gramas e Oficina também vão marcar presença no primeiro mercado noturno do 8 Marvila.