A viver uma fase radiante da sua vida, o jogador do Benfica Vangelis Pavlidis revelou publicamente que está noivo.

Na sua página de Instagram, esta segunda-feira, dia 14 de julho, o futebolista das águias publicou uma série de imagens a mostrar que pediu a namorada em casamento.

"Ela disse sim", escreveu na legenda da publicação onde, entre as imagens, podemos ver um vídeo do momento em que Vangelis Pavlidis se ajoelha à frente de Marianna Solkidou e pede a sua mão em casamento.

Perante tal partilha, a caixa de comentários não tardou a 'encher-se' de carinhosas mensagens de colegas, amigos e fãs a darem os "parabéns" ao casal e a desejarem "felicidades".

A novidade pessoal de Vangelis Pavlidis chega numa altura em que o futebolista arranca em mais uma pré-época com o Benfica, mais precisamente a segunda. O jogador apresentou-se esta segunda-feira, dia 14 de julho, no Seixal para os habitual exames médicos.

Na primeira temporada com as águias, 2024/25, Vangelis Pavlidis marcou 30 golos em 57 jogos. O jogador grego custou ao clube 18 milhões de euros no verão do ano passado, tendo passado anteriormente pelo AZ Alkmaar, dos Países Baixos.