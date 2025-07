Mel B, estrela das Spice Girls, de 50 anos, acaba de dar o nó com o cabeleireiro Rory McPhee. A cerimónia decorreu no sábado, dia 5 de julho, na St Paul's Cathedral, em Londres, Inglaterra.

Para este dia especial, a artista escolheu um vestido personalizado de Josephine Scott e, mais tarde, trocou por um vestido do estilista Justin Alexander, relata a People.

"Foi um sonho trabalhar com a Mel, que trouxe o seu próprio estilo para a ocasião", disse Caroline Black à People, proprietária da Evelie Bridal Boutiques, em Londres, e que ajudou a cantora a escolher o seu look para o casamento.

No fim da cerimónia, os noivos proporcionaram aos convidados uma receção onde estiveram presentes várias estrelas, no Shangri-La Hotel, dentro do The Shard, o edifício mais alto do Reino Unido.

Sabe-se ainda que na lista de convidados estavam vários famosos, entre os quais Emma Bunton, Cara Delevingne, Katherine Ryan e Daisy Lowe.

Mel C não estava entre os presentes, mas fez questão de deixar uma mensagem de apoio à amiga através da sua página de Instagram.

Ao publicar uma fotografia de Mel B no casamento com Rory, a artista disse: "Estou muito feliz por vocês os dois e extremamente arrasada por não estar aí. Estou entusiasmada para comemorar com vocês em breve."

Publicação de Mel C© Instagram_melaniecmusic

Mel B escolheu as três filhas para serem suas madrinhas. A cantora, recorde-se, é mãe de Phoenix, de 26 anos, que nasceu da primeira união de Mel B, Jimmy Gulzar, com quem esteve casada entre 1998 e 2000. Angel Iris é a filha do meio de Mel B, que tem atualmente 18 anos e é fruto da relação com Eddie Murphy. Já a filha mais nova, Madison, de 13 anos, é em comum com o segundo marido, Stephen Belafonte, com quem foi casada entre 2007 e 2017.

Por ter sido distinguida com a Ordem do Império Britânico em 2022, pelas mãos do príncipe William, pelo trabalho de consciencialização sobre questões de violência doméstica, Mel B foi autorizada a casar-se no local onde a princesa Diana e o então príncipe Carlos deram o nó, em julho de 1981.

"É algo muito importante porque há poucas pessoas que têm autorização para se casarem lá. Tens de ser especial", destacou Mel B sobre a icónica igreja quando esteve no 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', em maio.

Mel B, recorde-se, ficou noiva em 2022, quando Rory McPhee a pediu em casamento num cenário romântico enquanto viajavam para Berkshire, isto três anos depois de terem começado a namorar.

"Ele disse: 'Amo-te, és a minha melhor amiga e quero passar o resto da minha vida contigo'. Haviam pétalas de rosas por todo o lado, uma lareira, um hotel. Foi muito romântico. Eu adoro flores", relatou ao falar no 'Celebrity Gogglebox' do momento em que ficou noiva, em outubro de 2022.

Apesar de ter dito que nunca mais iria trocar alianças depois de ter passado por dois divórcios, o que é certo é que Rory McPhee conseguiu mudar o pensamento da artista e fazer com que voltasse a acreditar no amor.

A despedida de solteira de Mel B aconteceu no passado mês de junho, na praia, onde foi filmada de biquíni. Veja ou recorde as imagens na publicação abaixo.

