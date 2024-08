Para os que estão de férias, uma oportunidade para repor energia depois de um dia de praia e para os que estão a trabalhar, uma forma de (ainda) aproveitar o verão a seguir a um longo dia de trabalho. De quarta-feira a sábado, a partir das 18h00, há churrasco na Praça, em Lisboa (Travessa do Grilo, n.º 1). Vários petiscos, carnes suculentas, tábuas de queijos e enchidos e saladas frescas, fazem parte deste menu.

Para começar o churrasco, destaca-se da carta o Pão de alho (4€) – pão caseiro grelhado, recheado com aioli, queijo e ervas frescas - a Salada de tomate, burrata e pistacho (12€) ou, para partilhar entre familiares, amigos ou colegas de trabalho, a Grande tábua da Praça (24€) – composta por uma seleção especial de queijos e enchidos nacionais, geleia caseira, amêndoas algarvias tostadas, azeitonas, torradas caseiras e, claro, o pão de massa mãe da Praça.

De entre as várias opções da grelha constam os Lagartos de porco preto com batata assada e salada (24€), Piano com barbecue de morango (18€), Naco de picanha (24€) ou simplesmente Salsicha fresca caseira (7,50€) e Chouriço assado com pão da Praça (7,50€). Todos os pratos trazem acompanhamentos, mas se quiser pode ainda adicionar uma Salada de tomate à algarvia (4,50€), Salada de pimentos assados (4€), Batata assada com avelãs (4€) ou Arroz de coentros (4€).

Contudo, a “estrela do churrasco” é a Grelhada especial da Praça (95€), a tábua para partilhar, na qual está incluída uma seleção de carnes variadas como Frango piripíri, Naco de picanha, Piano, Lagartos de porco preto, Salsicha fresca e Chouriço assado que se fazem acompanhar por Arroz de coentros, Batatas assadas com avelã, Abacaxi grelhado, Barbecue de morango e Azeite de ervas.

O churrasco termina com uma sobremesa. Da lista constam vários gelados caseiros (a partir de 2,40€), Fruta da época (3,50€) ou, por exemplo, Brownie de chocolate 70% bio (6€).

É necessário reservar mesa através do site da Praça.