Ao longo de dez dias, 47 restaurantes setubalenses apresentam à mesa pratos com “o melhor carapau capturado na costa sadina”, adianta o município setubalense, entidade promotora do festival dedicado a um dos peixes com tradições no concelho.

Destaque, na edição 2024 da Semana do Carapau, para mais uma sessão do ciclo “Encontros Prováveis”, a 31 de agosto (17h00), na Casa Agrícola Horácio Simões, com o chef Luís Machado a preparar, ao vivo, um menu inspirado no carapau. “O encontro gastronómico, para maiores de 18 anos, com a duração de três horas e participação gratuita, tem inscrições a decorrer até ao dia 27 de agosto ou até ser atingido o número máximo de participantes, as quais são feitas online nesta ligação”, informa a autarquia sadina.

No que toca aos restaurantes, a Semana do Carapau 2024, a decorrer de 31 de agosto a 8 de setembro, conta com o envolvimento de A Casa do Peixe, Adega dos Garrafões, Alface Filha, Cais 56, Calhabem, Casa da Pasto O Orlando, Casa Lagarto, Casa Morena, Charroco, Churrasquinho das Praias do Sado, Copa d’Ouro, Estrela do Sado, Florida, Ivomar, Mar Azul 2, Novo 10 e Novo Lídia.

O Alface, O Batareo, O Bote, O convés, O Dias Marisqueira, O Douradinho, O Jaques, O Migas, O Nau, O Pescador II, O Praxedes, O Ramila, O Saveiro, O sonho, O Tavira, Oficina do Peixe, Omotenashi, Parreirinha do Sado, Peixe no Largo, Poço das Fontainhas, Rebarca, Restinguinha e Rio Azul Marisqueira também aderiram ao evento.

Solar do Marquês, Tasca do Toninho, Tasca do Xico da Cana, Tasca Kefish, Velho Lídia, Verde e Branco e Xtoria completam o leque de espaços da Semana do Carapau 2024, organizada com o apoio da Docapesca, Casa Agrícola Horácio Simões, Rota de Vinhos Península de Setúbal e Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.