O primeiro menu (44€ por pessoa) inclui pão e broa de milho, covilhetes, tábua de queijos portugueses com marmelada, salada verde com um toque de queijo de cabra biológico, sandes de presunto ibérico e azeite extra virgem, lombos de sardinha com azeite e tomilho da Quinta de São Luiz, torta de laranjas também da quinta e ainda fruta da época – todo o cardápio a espalhar pela toalha de piquenique vem com a companhia do São Luiz Reserva branco ou do São Luiz Reserva tinto.

A segunda opção (71€ por pessoa) apresenta algumas semelhanças, embora conte com um menu mais completo: ao pão e broa de milho acresce o Kopke Dry White com laranja e alecrim São Luiz, a batata frita com ervas aromáticas ou pimentão fumado e salsa, croquetes de fumeiro e legumes, salada de bacalhau, tábua de queijos portugueses e charcutaria do Douro e de Trás-os-Montes, sardinha com azeite e tomilho São Luiz, sandes de presunto ibérico e azeite virgem extra, torta de laranjas da quinta e ainda fruta da época. No que ao vinho diz respeito, ei-los: São Luiz Winemaker’s Collection Folgazão e Rabigato ou São Luiz Vinhas Velhas.

A cesta recheada de opções, em ambos os casos, pode ser entregue na mesa do Lounge Kopke 1638 ou na esplanada do restaurante São Luiz, sendo que acresce uma taxa de 25€ caso o piquenique seja entregue nas vinhas ou num dos pomares da quinta (confirmações até às 18h00 do dia anterior).

As reservas podem fazer-se através do telefone 913 984 201.