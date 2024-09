Os padrões da sociedade relativamente ao que é considerado “bonito” e “sexy” estão cada vez mais elevados e, por sua vez, mais difíceis de alcançar. É certo que ter uma alimentação equilibrada e fazer exercício físico regularmente possibilitam estar em forma e de boa saúde. Contudo, nem sempre são suficientes para alcançar o corpo desejado.

Ser mais musculado e ter abdominais delineados continua a ser o sonho de muitos homens e, cada vez mais, o de muitas mulheres. Com a evolução da Medicina e da Cirurgia, são várias as opções de cirurgia estética que surgem para ajudar a alcançar os resultados desejados, de forma mais rápida e eficaz, sendo que a técnica de eleição que permite obter músculos visivelmente mais definidos, num menor espaço de tempo, e com resultados definitivos é a lipoaspiração/lipoescultura de alta definição (Lipo HD).

Processo extremamente minucioso

Esta é uma técnica de grande precisão que permite desenhar um perfil atlético, no seu todo. Além do six-pack, com a lipo HD é possível delinear a musculatura junto ao peito, costas e ombros, fundamental para criar harmonia e equilíbrio das formas do corpo. É claro que cada pessoa é uma pessoa e, como tal, todo o planeamento tem de ser ajustado aos objetivos e à fisionomia de cada um.

É um trabalho tridimensional que, além de uma sensibilidade artística, exige um conhecimento das proporções do corpo feminino e masculino, dentro de cada cultura ou sociedade, e requer um elevado nível técnico e de perfeccionismo. Tanto no homem como na mulher, todo o processo é extremamente minucioso, como se de uma escultura se tratasse.

Com uma cânula especificamente desenhada, a gordura é retirada em torno de cada músculo, ajudando a dar visibilidade às zonas mais desejados. Muitas vezes, este processo é ainda, erradamente, confundido com as lipoaspirações convencionais. Contudo, são tratamentos totalmente distintos, pois, no caso da lipoaspiração convencional é apenas retirada gordura, sem ter em conta o aspeto de desenho da forma do corpo. Um abdominal atraente não é totalmente liso e sem contornos. Têm de ser desenhadas as linhas e curvaturas que lhe conferem uma figura mais atlética, é um trabalho tridimensional.

Veja 4 casos em imagens

Procedimento seguro e eficaz

Ainda que se trate de uma cirurgia, este é um procedimento seguro e muito eficaz, proporcionando resultados visíveis em poucas semanas. Por isso, é também um dos tratamentos estéticos em que a procura tem aumentado mais, principalmente por homens que se preocupam com a aparência do seu corpo, mas que não conseguem a tonificação do abdómen que gostariam, visto esta ser das zonas do corpo mais difíceis de definir.

Para maximizar os resultados do tratamento, é aconselhado que as pessoas sigam um estilo de vida saudável, sendo a alimentação adequada e o exercício físico fatores essenciais para o conseguir. Também neste sentido, a lipo HD pode ser uma grande ajuda, uma vez que, depois de realizar o tratamento, a probabilidade de engordar e perder o grau de tonificação muscular é muito menor porque foram retiradas várias células responsáveis pelo armazenamento de gordura e porque os contornos também são desenhados ao trabalharmos a retração estratégica da pele.

Diria mesmo que, além de transformar o corpo, este tratamento tem a capacidade de elevar a autoestima e confiança das pessoas, algo cada vez mais importante para enfrentar os desafios do dia a dia. Além disso, este é com frequência um procedimento que serve de motivação para adotar um estilo de vida mais saudável, física e mentalmente.

As explicações são do médico João Martins, especialista em Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva.