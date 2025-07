Vânia Sá e o namorado, André Pereira, vão ser pais pela primeira vez depois de 11 anos de relação. A grande novidade foi anunciada com alegria no dia 6 de julho deste ano.

Radiante com o momento feliz que está a viver, depois de ter tido alguma dificuldade para conseguir engravidar, a antiga concorrente dos reality shows da TVI quer viver a gestação com tudo aquilo a que direito... E, por isso, não irá faltar o tradicional baby shower.

A festa, que já se tornou uma tradição para futuros pais, celebra junto de familiares e amigos a chegada do bebé, mas no caso da criadora de conteúdos digitais também as suas clientes e seguidores têm direito a fazer parte deste momento especial. Vânia Sá organizou um baby shower em que as seguidoras e clientes das suas páginas também vão poder participar.

"O nosso baby shower está quase a chegar e o meu coração já está cheio de alegria só de pensar em partilhar este momento tão especial convosco", anunciou.

"Quem me acompanha todos os dias merece fazer parte deste momento especial. Passo 10-12 horas em direto. E é graças a ti que continuo sempre com um sorriso. Por isso, este baby shower é para nós. Pra rirmos, brindarmos, criarmos memórias e celebrarmos esta comunidade única", explicou ao desvendar a novidade.

O evento, que promete "comida deliciosa, animação e surpresas", vai realizar-se no dia 20 de setembro.

"Uma nova data, escolhida para garantirmos bom tempo e momentos inesquecíveis ao ar livre, num novo espaço acolhedor, com piscina, perfeito para celebrarmos com todo o conforto e charme", nota ainda a publicação de Vânia Sá.

A criadora de conteúdo digital e empresária quer juntas as seguidoras e clientes para "finalmente dar rosto às amizades do chat". Os interessados devem confirmar a presença até ao dia 20 de julho e, claro, pagar o valor de entrada.

"Para garantir que temos comidinha gostosa, um espaço acolhedor e tudo preparado com muito mimo para vos receber, o valor de participação será de 30 euros por adulto e 15 euros por criança.

Se porventura sobrar algum valor, será usado com muito carinho para contribuir para o enxoval do bebé. Por isso, não se preocupem com prendas, a vossa presença, o vosso carinho e o vosso sorriso são tudo o tudo precisamos.

O verdadeiro intuito deste baby shower é celebrarmos juntos este novo capítulo cheio de amor, ternura e cheirinho a bebé", declarou a futura mamã.

Além do valor de entrada que será cobrado, Vânia Sá apelou ainda aos seguidores com negócios no ramo da organização de festas disponibilidade para ajudarem - em troca de publicidade.

"Queres ajudar? Se gostavas de colaborar na decoração, na comida ou outros serviços, envia-nos mensagem para o mesmo número [938 822 888]. Juntas, fazemos deste evento mais bonito."



© Reprodução Instagram - Vânia Sá

