Vânia Sá está grávida e contou a novidade à família no dia do seu aniversário. A ex-concorrente de reality shows da TVI fingiu que ia tirar uma fotografia em família, mas na verdade gravou um vídeo e contou aos pais e ao irmão que estava à espera de um bebé.

Inicialmente, todos estavam prontos para tirar a fotografia e ficaram depois sem reação quando se aperceberam da boa-nova.

"Estão preparados?", perguntou Vânia Sá atrás da câmara, quando meteu o vídeo a gravar, antes de se juntar à família.

Depois de chegar perto dos pais e do irmão, fingindo que iam tirar uma fotografia e disse: "Estou grávida."

A mãe de Vânia Sá não conteve a emoção e começou logo a chorar. De seguida, o irmão abraçou ambas e o pai também se juntou.

Entre os festejos emotivos desta novidade, a mãe de Vânia Sá revelou que a mesma tinha tido desejos. "Ela queria massa à lavrador", contou. "Que bom. Parabéns", acrescentou a mãe de Vânia.

Na legenda das imagens, a figura pública escreveu: "A reação da família cá de casa quando souberam da gravidez: A mãe? Toda contente, já a sonhar com o netinho/a. O irmão? Apanhado de surpresa, feliz e contente. E o pai… bom, o pai ficou meio fo**** — vai ter que dormir com a avó agora! Mas no meio do caos, muito amor. A família cresceu e o coração também. Ps: Este vídeo foi gravado no meu dia de anos com o pretexto de que ia tirar a fotografia dos 32 da praxe."

Após a partilha, foram várias as carinhosas mensagens que Vânia Sá recebeu na caixa de comentários. "Ver a Vânia vulnerável. Coisa mais linda", reagiu a também ex-concorrente de 'Casa dos Segredos' Débora Picoito.

"Este vídeo é tão simples e tão verdadeiro", pode ler-se na mensagem da ex-concorrente do 'Big Brother' Ana Barbosa.

"Que vídeo tão simples e tão bonito. Já estou para aqui feita chorona", disse Aurora Sousa do 'Big Brother 2021'.

O bebé que está para nascer, recorde-se, é fruto da relação de longa data de Vânia Sá com André Pereira.

"11 anos depois, vamos ser pais. Não é só uma notícia - é um pedaço da nossa história que agora ganha um novo capítulo. Crescemos juntos, fomos dois miúdos a aprender o que é amor de verdade: aquele que resiste, que desafia, que exige mais do que romantismo - exige coragem", disse na altura em que anunciou a boa-nova.