Rúben e Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do 'Secret Story 3', revelaram que se preparam para serem pais pela segunda vez. O casal já tem um filho, Lourenço, de seis anos.

Rúben e Tatiana Boa Nova vão ser pais pela segunda vez! A novidade foi revelada hoje, dia 24 de junho, por ambos os membros do casal através da partilha de um original vídeo nas respetivas redes sociais. No vídeo, que poderá ver de seguida, ouve-se a Voz, popularizada no reality show 'Casa dos Segredos', a dizer: "Esta é a Voz. Rúben, Tatiana e Lourenço podem revelar o segredo ao público! A Voz confirma: este é o segredo dos Boa Nova. É tudo, por agora". Lourenço, o filho mais velho do casal, mostra para a câmara as ecografias que confirmam a feliz notícia. "Dia 24 de Junho, dia de São João, onde comemoramos mais um ano de casados e todos os anos festejamos de uma forma especial! Este ano, ainda mais, com mais um Boa Nova a caminho. Acompanham-nos nesta nova aventura?", escreveu o casal na legenda da partilha. Foram várias as pessoas que fizeram questão de dar os parabéns ao casal, entre elas o apresentador Zé Lopes, Carolina Pinto (namorada de Marco Costa), Jéssica Antunes, Andreia Silva, Vânia Sá, entre outros. "Só me 'envergonhas…'" Tatiana e Ruben Boa Nova ficaram conhecidos do público após terem participado no reality show da TVI 'Secret Story 3'. À época, Tatiana tinha apenas 19 anos e Ruben 21. Os dois protagonizaram momentos únicos, com as discussões a divertirem os telespectadores sobretudo devido às reações de Ruben que popularizou, entre elas, "só me envergonhas". O concorrente acabou por vencer essa edição. A história de amor de Ruben e Tatiana é antiga. A relação começou há 13 anos e deram o nó há oito (em 2017), conforme assinalado pela própria Tatiana na partilha. Uma gravidez que não estava nos planos de Tatiana Boa Nova A notícia da gravidez não deixa de surpreender se recordarmos as declarações da própria Tatiana em 2021. À época confessava-se "cansada" que lhe perguntassem se iria ter mais filhos. "Acho que essa pergunta começa a cansar por aqui! Cada um com os seus ideais. Nunca disse que não queria ter mais filhos! Disse que não está nos planos. Mas amanhã pode vir a estar! Quero dar todo o meu amor, toda a minha atenção e paciência ao Lourenço! Posso? Obrigado, de nada", realçou.

'Babyboom' dos reality shows

A título de curiosidade, Márcio Poças, também ex-concorrente do 'Secret Story', prepara-se para ser pai pela primeira vez, fruto da relação com Leonor Fernandes (após o término com Daniela Filipa, com quem teve uma relação data).

O anúncio foi feito no passado mês de maio, sendo que Rúben e Tatiana serão os padrinhos do bebé, que será uma menina, conforme revelado.