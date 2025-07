Vânia Sá vive uma fase muito bonita da sua vida! A antiga concorrente de reality shows da TVI revelou na noite deste domingo, 6 de julho, que está grávida pela primeira vez. O anúncio foi feito através de uma bonita partilha no Instagram, no qual surge ao lado do companheiro, André Pereira.

"11 anos depois, vamos ser pais. Não é só uma notícia - é um pedaço da nossa história que agora ganha um novo capítulo. Crescemos juntos, fomos dois miúdos a aprender o que é amor de verdade: aquele que resiste, que desafia, que exige mais do que romantismo - exige coragem.

Amámos jovens, errámos jovens, e ainda assim, escolhemo-nos. Amámos antes de saber o que era amar. E agora, a vida oferece-nos este presente. Estamos prontos? Ninguém está. Mas estamos felizes? Muito. E isso basta para começar esta nova aventura com o coração cheio. Depois de tantos capítulos escritos a dois, chegou a altura de começarmos um novo... a três", realçou na legenda da partilha.

Desde logo, amigos e seguidores de Vânia Sá fizeram questão de dar os parabéns ao casal. Joana Diniz, Zé Lopes, Jéssica Antunes, Tiago Rufino, Carla Baía e Francisco Monteiro foram alguns dos que se destacaram.

Outra das pessoas a dar os parabéns foi Tatiana Boa Nova, que também está grávida (só que pela segunda vez), fruto do seu casamento com Ruben Boa Nova. O casal, que se tornou conhecido após participar na 'Secret Story 3', já tem um filho: Lourenço, de seis anos. A novidade foi dada no dia 24 de junho, também através de um vídeo narrado pela 'Voz' dos reality shows da TVI.