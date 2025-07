Rúben e Tatiana Boa Nova marcaram presença esta quarta-feira, 2 de julho, na emissão em direto do programa 'Dois às 10', da TVI. O casal - e antigos participantes do 'Secret Story 3' - fez-se ainda acompanhar pelo filho mais velho, Lourenço, que esteve ao lado dos pais para pela primeira vez falar publicamente sobre a chegada do irmão.

A família esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a gravidez de Tatiana, que está à espera do segundo filho em comum com Rúben.

Lourenço, de seis anos, vai estrear-se como irmão mais velho e está "muito feliz" com a ideia.

Questionado por Cristina Ferreira, afirmou que quer ter "uma mana" e que está preparado para a receber, opinião partilhada pelos pais.

"Acho que ele vai reagir bem, até porque temos outros bebés na família e ele sempre que vê um bebé reage super bem", confirmou a ex-'Secret Story'.

"Nem nós sabíamos que queríamos [ter um segundo filho]. Primeiramente, sondámos o Lourenço, perguntámos se ele queria, e ele sempre mostrou essa vontade", confessou Tatiana, assumindo que, durante muito tempo, ter um segundo filho não fazia parte dos planos do casal.

Tatiana colocou um DIU [Dispositivo Intrauterino] quando Lourenço nasceu. Em novembro do ano passado chegou o momento de retirar o método contracetivo, por questões de validade, e foi nessa altura que decidiu não voltar a colocá-lo e deixar o futuro nas mãos de Deus.

O casal optou por seguir os conselhos da Voz do 'Secret Story' e 'Big Brother', que sempre lhes disse que era bom ter outro filho, e deixaram de lado os medos relacionados com os problemas de saúde e de desenvolvimento que enfrentaram com o pequeno Lourenço.

Tatiana assume que tiveram "bastante" receio devido aos problemas de Lourenço, "principalmente o Rúben", mas consideraram que era chegado o momento de enfrentar esses medos.

"Sempre tive vontade [de ter um segundo filho], o Rúben nem tanto porque tinha mais receios do que eu", explicou a empresária. Ainda que receoso, Rúben diz estar a tentar não canalizar a mente para pensamentos negativos, quer focar-se nas coisas boas e deixa o futuro nas mãos de Deus.

Por seu turno, Tatiana quer viver esta segunda gravidez com menos expectativas e "de uma forma mais descansada" e tranquila.

Tatiana ficou a saber da gravidez dias antes de procedimento estético

Questionada sobre como ficou a saber que estava grávida do segundo filho, Tatiana Boa Nova confessou que, apesar de estar a tentar, foi apanhada de surpresa por não esperar engravidar tão rápido.

"Não estava a contar [estar grávida], até porque a minha menstruação só estava atrasada dois dias. Eu tinha um procedimento estético marcado para o dia seguinte, sabia que havia a possibilidade de estar grávida e não quis arriscar. Por descargo de consciência, decidi fazer o teste", contou.

A empresária fez um teste de gravidez que foi pouco claro, já que a segunda risca aparecia de forma muito ténue, optando por, seguindo o conselho de uma amiga, fazer um teste de farmácia no mesmo dia - que acabou por dar positivo.

Tatiana "estava tão assustada", que contou de imediato a Rúben e nem se lembrou de preparar qualquer surpresa para o anúncio. E, claro, desmarcou o botox que tinha nos dias seguintes.

Os sintomas, as mudanças no corpo e a data prevista para o parto

Depois de uma primeira gestação bastante tranquila e sem qualquer sintoma, Tatiana Boa Nova está agora a ter uma gravidez "com todos os sintomas" habituais. Enjoos, sono e cansaço marcaram o primeiro trimestre.

Quanto às mudanças corporais, assumiu que está agora a custar-lhe ver o corpo mudar depois de nos últimos anos ter conseguido perder 21 quilos com ajuda de dieta e exercício físico.

"Como perdi tanto peso [recentemente], agora custa-me mais [do que na gravidez anterior] ver o corpo a mudar", confessou.

O segundo bebé de Rúben e Tatiana Boa Nova nasce em dezembro deste ano, no mesmo mês que o irmão mais velho. Quanto a nomes, o casal está ainda muito dividido.

Tatiana gostava de escolher já o nome do bebé, reservando possibilidades para menino e menina. Porém, Rúben tem uma opinião diferente e quer esperar pela confirmação do sexo para depois pensar num nome.

Leia Também: Rúben e Tatiana Boa Nova do Secret Story 3 vão ser pais pela segunda vez