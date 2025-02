Mia Rose já se encontra na reta final da gravidez, como tal, tem vindo a preparar o que falta para receber o seu bebé, fruto do casamento com António Morais.

Entretanto, a artista e influenciadora digital teve direito a um chá de bebé surpresa organizado pelas amigas, conforme destacou na sua página de Instagram, no qual partilhou uma série de imagens do momento.

"O Baby Shower surpresa do nosso baby boy. Tenho as melhores amigas e família do mundo, que me prepararam este momento tão especial", realçou, notando que "estava tudo perfeito" e que se "sentiu muito amada".

"Obrigada por este momento, agora sim o nosso bebé pode chegar", completou.

De notar que Mia Rose é também mãe de Mateus, de sete anos, que nasceu da anterior relação com Miguel Cristovinho.