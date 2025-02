Mia Rose está prestes a ser mãe de segunda viagem, encontrando-se já na reta final da gravidez. No seu podcast 'Desabafos Random', a cantora falou sobre a sua 'vontade' de ter um parto natural, porém abordou igualmente os seus receios.

O seu primeiro filho, Mateus, fruto do relacionamento terminado com Miguel Cristovinho, nasceu de cesariana após um trabalho de parto de 18 horas. Ainda assim, Mia Rose "gostava de ter a experiência do parto natural".

"Desta vez falei com a minha obstetra e já tínhamos falado sobre o meu desejo de tentar, mais uma vez, o parto natural. Na minha cabeça acho que era uma experiência que gostava de ter, não é que fosse uma preferência. Se tivesse preferência era que tudo corresse bem", desabafou no seu podcast.

"Assusta-me um parto natural, é tudo muito sensível lá em baixo e eu já ouvi historias de terror", disse, acrescentando que também "já ouviu historias de terror de cesarianas".

"Desta vez será o que Deus quiser, mas estou com mais medos. Eu sabia para o que ia, salvo seja, da primeira vez, e não estava tão assustada como estou agora. Se calhar porque pus na minha cabeça que queria muito um parto natural, portanto tive de aceitar todas as coisas que podem correr mal, e isso sim, assusta-me", concluiu.

