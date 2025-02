Mia Rose encontra-se a aproveitar ao máximo os últimos dias da gravidez. À espera do segundo filho - fruto do casamento com António Morais, com quem deu o nó em setembro de 2024 - a influenciadora digital tem vindo a partilhar ao longo dos meses a evolução da gestação.

Esta quarta-feira, dia 26, a também artista publicou na sua página de Instagram fotografias nas quais posa com o seu barrigão à mostra.

"Últimas selfies da barriga antes deste amendoim chegar!", escreveu na legenda da partilha.

Vale notar que Mia Rose já é mãe de Mateus, de sete anos, que nasceu da anterior relação com Miguel Cristovinho.

