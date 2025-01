Mia Rose partilha praticamente todos os dias, pequenos detalhes da sua gravidez.

Esta sexta-feira, 31 de janeiro, a cantora que já se encontra na reta final da gestação, apresentou aos seguidores o look escolhido para o dia.

Um vestido floral de alcinhas, um casaco de malha e os botas estilo cowboy. Para completar o visual, acrescentou ainda um casaco de ganga por cima.

No vídeo partilhado por Mia Rose, destaca-se, claro, o 'barrigão' da cantora que está grávida de segunda viagem.

Mia Rose está numa relação com António Morais e este é o primeiro filho do casal. Recorde-se que a artista tem ainda Mateus, fruto do antigo casamento com Miguel Cristovinho.