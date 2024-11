Mia Rose está a viver uma fase particularmente feliz da sua vida, estando grávida pela segunda vez.

Esta terça-feira, 12 de novembro, a cantora recorreu à sua conta de Instagram para partilhar os seus looks mais recentes com os seguidores.

"Looks lately [looks ultimamente]", lê-se na legenda da publicação que conta com sete fotografias suas em frente ao espelho.

Numa delas é bem visível a sua 'barriguinha' de grávida. Carregue na galeria para ver as imagens.

Recorde-se que Mia Rose foi casada com Miguel Cristovinho, entre 2017 e 2020, e têm um filho em comum, Mateus. A 25 de maio deste ano, a cantora casou com António Morais, de quem está grávida.