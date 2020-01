A maioria dos indivíduos recorre à consulta de Dermatologia após uma mordedura de carraça ou com lesões compatíveis com eritema migrans.

Outras manifestações cutâneas da doença de Lyme, como o linfocitoma borreliano e a acrodermatite crónica atrófica, são raras e pouco observadas na prática clínica. Perante uma mordedura de carraça deve ser efetuada a sua remoção e vigilância clínica por um período de 30 dias, não estando recomendada a utilização de terapêutica profilática em países europeus.

A promoção de medidas preventivas como a utilização de vestuário adequado em áreas endémicas é fundamental. O diagnóstico de eritema migrans é clínico e a terapêutica antibiótica de primeira linha é doxicilina, verificando-se taxas de eficácia elevadas.

Nas formas de apresentação cutânea mais raras, os estudos serológicos são essenciais para o diagnóstico e o exame histopatológico tem um papel importante. A terapêutica precoce está associada a uma melhoria clínica mais rápida e significativa, com menos sequelas a longo prazo.

Se a carraça for descoberta no prazo máximo de 24 horas depois de se alojar no ser humano, a probabilidade de ficar infetado com a bactéria é baixa. Porém, se esse hiato ultrapassar as 36 horas o risco aumenta.

Perante uma potencial exposição, devem ser utilizadas estratégias preventivas como o recurso a calçado protetor e a vestuário de cor clara, que cubra toda a superfície corporal, e à utilização de repelentes de carraças, aplicados na pele e vestuário. Ao final do dia, deve ser analisada toda a superfície corporal, sem esquecer o couro cabeludo, e efetuada rápida remoção de carraças identificadas

Usar as meias por fora das calças, aplicar repelente, manusear os animais mortos com luvas, verificar se tem carraças no corpo quando se chega a casa, são as recomendações para os caçadores e outras pessoas que trabalham ou efetuam atividades de lazer ao ar livre em espaços agroflorestais.

Para que a transmissão da infeção ocorra, a carraça deve alimentar-se na superfície corporal por um período mínimo de 24 horas, estando demonstrado que 96% dos indivíduos que identificam e removem precocemente a carraça da superfície corporal não são infetados, mesmo em áreas de elevada endemicidade.

Os cães devem estar desparasitados e usar coleiras contra as carraças. Mas há que considerar também outros locais onde os javalis podem deixar as carraças. "Os caçadores transportam o javali dentro do carro que, muitas vezes, é a viatura da família. As carraças vão ficar no jipe e podem lá sobreviver durante vários meses", refere Maria das Neves Paiva Cardoso.

Os sintomas podem surgir em poucos dias ou décadas depois, já que a bactéria pode estar inativa no organismo do homem vários anos. Assim que se começam a expressar - geralmente por fragilização do sistema imunitário - podem provocar doenças do sistema nervoso central.

Os primeiros sintomas são manchas vermelhas no local da picada que vão aumentando ao longo do tempo (eritema migrans) e que podem chegar aos 30 centímetros, cansaço, febre ou dor de cabeça.

Outros sintomas são mal-estar geral, rigidez da nuca, mialgias, artralgias migratórias, linfadenopatia.

Outras manifestações tardias são poliartrite com preferência pelas grandes articulações, artrite crónica, meningite asséptica, nevrite craniana, encefalomielite, meningoencefalite, radiculopatias (radiculoneuropatia), bloqueio auriculoventricular, miocardite.

Se o problema não for detetado, a doença pode evoluir e provocar problemas nos músculos faciais, inflamação na medula espinal, dores e inchaço nas articulações e manchas em outras partes do corpo.

O não-tratamento da doença leva ao desenvolvimento de artrite e problemas graves no sistema nervoso central.

