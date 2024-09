Abriram as inscrições para a 11.ª edição do Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola. Esta é uma iniciativa dirigida a produtores e a cooperativas de todas as regiões vitivinícolas do país, associados e clientes do banco. As inscrições decorrem até 10 de outubro.

“O Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola atribuirá a distinção Tambuladeira dos Escanções de Portugal de Ouro, Prata e Bronze nas categorias ‘Vinho Branco’, ‘Vinho Tinto’ e ‘Vinho Espumante’. Será também conferida a Grande Medalha de Ouro ao melhor vinho branco, tinto e espumante e a distinção Vinhos de Produção Sustentável, atribuída a todos os vinhos cujo produtor faça prova de produção sustentável, através de certificação nacional ou internacional”, informa a entidade organizadora do galardão. O júri, composto por escanções, enólogos, enófilos e jornalistas do setor, vai reunir no dia 12 de outubro, em Lisboa, para a realização das provas cegas dos vinhos a concurso. De momento, e até 10 de outubro, decorre a fase de inscrição. Com cerca de 650 vinhos reconhecidos nas edições já realizadas, o Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola tem “como objetivo promover a qualidade dos vinhos nacionais procurando gerar novas oportunidades de negócio e, desta forma, apoiar o sector e o desenvolvimento das economias locais, em especial, das Cooperativas e Produtores”, dá-nos conta a organização.