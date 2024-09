Concurso online tem para oferecer um dia de lazer numa centenária quinta na Serra da Estrela

Disponível no Facebook e no Instagram até às 22h00 de 14 de setembro, o passatempo consiste no seguinte desafio: contar uma pequena história, original, com as palavras “vindima”, “vinho” e “Casa da Passarella”, e enviá-la por mensagem privada na respetiva plataforma.

“Os vencedores, que serão contactados até ao final do dia 21 de setembro e que podem vir acompanhados, terão a oportunidade de participar num evento especial, marcado para 28 do mesmo mês”, informa o produtor sediado na região do Dão.

Nesse sábado, as portas da Casa da Passarella abrem-se para amantes de vinho que serão convidados a participar na vindima. “À chegada, logo pela manhã, será oferecido um kit (que inclui totebag, boné, t-shirt, agenda e saca-rolhas), mas também um balde, tesoura e luvas”, sublinha a equipa da Casa da Passarella.

A colheita acontece numa parcela de vinha especificamente selecionada para o efeito, sendo que todas as etapas são acompanhadas pelo enólogo Paulo Nunes, que desde 2008 cria as referências da Casa da Passarella. A vindima acontece num contexto cénico que inclui vinhedos centenários implantados no sopé da Serra da Estrela. Posteriormente, é feita uma visita guiada à adega.

Segue-se o almoço, com um rancho tradicional a juntar à mesa todos os participantes – o prato típico é harmonizado com os vinhos que nascem na propriedade. Após o almoço, e mediante disponibilidade, é o momento da pisa a pé em lagares de granito, tal como manda a tradição.

Esta é também uma oportunidade para descobrir o património da Casa da Passarella, que conta com mais de 130 anos de história, tendo sido criada quase duas décadas antes da demarcação do Dão, em 1908.

A Casa da Passarella pertence à região demarcada do Dão (sub-região Serra da Estrela). Na propriedade contam-se sete vinhas centenárias, também conhecidas como as “sete magníficas”.