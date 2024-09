Caminhadas na vinha, workshops de artes na vinha para adultos e crianças, passeios de comboio turístico, concertos, música tradicional, experiências de enologia para curiosos, provas de vinhos simples ou provas Premium, brunch, petiscos tradicionais, passeios de jeep nas vinhas, estão entre as propostas de atividades dirigidas aos visitantes a 7 de setembro (das 10h00 às 19h00).

É possível escolher diferentes roteiros e conhecer o modo de vindima e de produção de vinho nas várias sub-regiões da região dos Vinhos Verdes. Algumas quintas promovem atividades gratuitas no Dia de Portas Abertas, recomendando-se a inscrição prévia junto dos diferentes aderentes.

Adega de Monção (Monção), Quinta da Aveleda (Penafiel), Casa da Tojeira (Cabeceiras de Basto), Palácio da Brejoeira (Monção), Quinta da Lixa/Monverde Wine Experience Hotel (Amarante), Quinta da Raza (Celorico de Basto), Quinta das Arcas (Valongo), Quinta de Lourosa (Lousada), Quinta de Santa Cristina (Celorico de Basto), Quintas de Melgaço (Melgaço), Quinta de Soalheiro (Melgaço), Quinta de Tamariz (Barcelos), Quinta dos Encados (Guimarães) e Quinta Edmun do Val (Valença do Minho) são os pontos de paragem no primeiro sábado de setembro.

A iniciativa Quintas ao Sábado é promovida anualmente pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes para dar a conhecer os diferentes circuitos de enoturismo da Rota dos Vinhos Verdes em tempo de vindima.

A Rota dos Vinhos Verdes abrange 48 concelhos no Noroeste de Portugal, nos quais o Vinho Verde serve de mote para partir à descoberta de quintas, adegas, restaurantes, unidades de alojamento e empresas de animação turística.