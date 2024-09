A 10 de setembro de 1756 foi fundada a Real Companhia Velha, presentemente a mais antiga empresa e produtor de vinhos nacional. Há uma década, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) atribuiu a esta data um novo “título”, o de Dia do Vinho do Porto. Para celebrar estas duas efemérides, a 7 de setembro, a Real Companhia Velha vai brindar todos os clientes de 22 restaurantes com um copo de vinho do Porto (lista no final do artigo).

Para brindar a esta dupla efeméride, a Real Companhia Velha elegeu um vinho do Porto e um formato bastante especiais: Quinta das Carvalhas Porto Tawny 20 Anos, em garrafa de cinco litros. Um vinho com origem na mais emblemática propriedade da Companhia, situada no coração do Douro Vinhateiro, de frente para a vila do Pinhão. A Quinta das Carvalhas é uma propriedade com uma posição predominante na encosta da margem esquerda do rio Douro, que se estende pelas encostas da margem direita do afluente rio Torto. As mais antigas referências escritas sobre esta Quinta remontam a 1759. Cotada com letra “A” – a classificação mais elevada – para a produção de vinho do Porto, desta Quinta nascem vinhos do Porto de grande caráter.

A designação “20 Anos” refere-se a um vinho que resulta de um lote de vinhos do Porto selecionados e envelhecidos em cascos de carvalho, apresentando um carácter e uma idade média correspondente. Estes vinhos do Porto têm a particularidade de ser produzidos a partir de uvas de Vinhas Velhas e são envelhecidos nos melhores cascos de carvalho, também eles velhos, de forma a assegurar a estrutura e um bouquet de aromas finos e delicados No copo, mostra-se um vinho de tonalidade âmbar, com alguns reflexos aloirados, tão típicos do estilo. Enorme complexidade aromática, onde a madeira casa em perfeição com frutos secos, criando equilíbrio e nobreza. Muito rico no palato, com grande intensidade e elegância, terminando longo e muito persistente.

Associam-se a esta celebração os seguintes restaurantes:

Adega de São Nicolau (Porto); Brisa do Mar, do Hotel Quinta do Lago (Almancil, Loulé); Cafeína (Porto); Calça Curta (Castanheiro, Carrazeda de Ansiães); Casa da Companhia do Hotel Casa da Companhia (Porto); Castas e Pratos (Régua); Dom Sebastião (Lagos); Enoteca 17.56 (Vila Nova de Gaia); Gambrinus (Lisboa); JNcQUOI Avenida (Lisboa); Kabuki (Lisboa); Lisboa à Noite (Lisboa); Mar do Inferno (Cascais); Nogueiras (Porto); O Manel (Nogueira, Braga); O Restaurante Vale Abraão, do Hotel Six Senses Douro Valley (Samodães, Lamego); Oxalá (Ovar); Pequeno Mundo (Almancil, Lagos); Roda da Lage (Caldas de São Jorge, Santa Maria da Feira); Romando (Vila do Conde); Sancho (Lisboa) e Tasquinha da Linda (Viana do Castelo).