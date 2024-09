O festival Nobre Gosto, exclusivamente dedicado a vinhos fortificados e doces, aposta na internacionalização, com a presença especial dos vinhos Jerez (Espanha) e Tokaj (Hungria), que se juntam aos generosos portugueses, para três dias de festa. A entrada é livre e o primeiro dia é dedicado exclusivamente aos profissionais da restauração e hotelaria.

“Nesta terceira edição do Nobre Gosto regressamos a Oeiras com alguns dos melhores vinhos fortificados do mundo, que com muito orgulho são nossos, são portugueses. Queremos ser uma montra dos vinhos generosos de Norte a Sul do país, reforçando a sua notoriedade a nível nacional, mas também de vinhos de todo o mundo.”, afirma João Geirinhas, diretor de negócio da revista “Grandes Escolhas”, organizadora da iniciativa. “O evento tem crescido nestes três anos, e adquiriu uma dimensão internacional, por um lado, com a presença dos vinhos doces e fortificados da Andaluzia, Jerez, Montilla-Morilles, Condado de Huelva e Málaga, Rueda e da Hungria, e por outro, com convidados estratégicos de outros mercados, o que nos permite dar a conhecer o potencial dos nossos vinhos e país, através do enoturismo.” conclui.

O vinho de Carcavelos, um dos mais antigos vinhos fortificados portugueses, volta a ser o anfitrião do evento que apresenta um programa diversificado, com provas comentadas, visitas à Adega Villa Oeiras, demonstrações culinárias, masterclasses, além de uma zona de exposição com doces regionais, pastelaria, chocolates e outras iguarias. Estas atividades realizam-se nos dois dias de evento aberto ao público, sábado e domingo.

Uma atenção especial merecem também as novas formas de consumir vinhos fortificados e a conquista de novos consumidores, como é o caso da sua utilização em cocktails, aproveitando a grande riqueza de sabores e aromas dos nossos vinhos. Por isso, o Nobre Gosto terá em permanência um bar que servirá cocktails baseados nos licorosos portugueses e haverá uma masterclasse orientada pelo bartender do ano, Wilson Pires, dirigida a profissionais do ramo, de frequência livre sujeita a inscrição.

Consideradas um dos pontos altos do evento, as provas comentadas permitem aos interessados conhecer um pouco mais sobre os vinhos generosos, através do olhar e conhecimento de especialistas do mundo vínico. As provas realizam-se na Capela do Palácio e os lugares são limitados, sendo necessário adquirir bilhete através da Ticketline. As provas dedicadas aos vinhos portugueses versam os seguintes temas: Vinho do Porto, “O maravilhoso mundo dos Porto brancos da Kopke”; Vinho Madeira, “Um legado de gerações”; Vinho de Carcavelos, “Os surpreendentes Colheita Villa Oeiras”; e Vinho Moscatel de Setúbal, “O estilo singular dos grandes Moscatel da Bacalhôa”. Este ano participam ainda o espanhol “Vinho de Jerez, Vos e VORS, os Vinhos mais nobres de Jerez”, no dia 21, e o húngaro “Vinho Tokaj “Os Vinhos da coleção Confraria Tokaj”, no dia 22.