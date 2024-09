O Festival comunitário decorre no Parque Central da Amadora para dar palco às diferentes culturas e tradições das mais de 100 nacionalidades que vivem no concelho. Tendo a gastronomia como base, o festival junta chefs nacionais e internacionais à comunidade para três dias de celebração com showcookings dedicados aos sabores da Argentina, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Nigéria, São Tomé e Síria, além de Portugal, bem como um mercado de produtos e animação tradicional destes países, com música, dança e cinema. Nuno Bergonse, André Cruz, David Jesus ou Chakall são alguns dos chefs que irão marcar presença no evento, que é de entrada gratuita.

Durante três dias, será possível viajar pelo mundo sem sair da Amadora. Além dos showcookings, que em alguns casos juntam chefs reconhecidos com pessoas da comunidade, o festival “É um Encontro” terá o “Mercado Mina” com produtos tradicionais e o “Mercado Sabores no Mundo” com pratos confecionados por naturais de Angola, Síria, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Portugal, Paquistão, Nigéria, Colômbia, Argélia e Brasil. A animação estará a cargo da própria comunidade, que leva para a rua a sua música e dança. No Palco Tertúlia, será possível conhecer casos de sucesso na área da gastronomia na Amadora, e no Crescer Lounge, beber um cocktail. Tal como nos restantes projetos da Associação Crescer, o evento tem por objetivo integrar no mercado de trabalho pessoas que passaram por uma situação de vulnerabilidade social.

Crescer Divulgação

“Estamos muito contentes por apresentar o ‘É um Encontro’ um projeto que organizamos com o apoio do Município da Amadora e que pretende valorizar a riqueza multicultural deste concelho. A programação é vasta e permite conhecer um pouco mais da essência e gastronomia de vários países, com diversas opções de pratos, demonstrações culinárias e animação cultural”, refere Américo Nave, diretor executivo da Associação Crescer. “A Associação Crescer procura apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade a integrar o mercado de trabalho, proporcionando formação técnica e prática e acompanhamento psicológico, de forma a capacitar os formandos em várias vertentes. Este é um objetivo comum a todos os projetos que temos, desde o É um Restaurante, É uma Mesa, É uma Esplanada, e agora, o É um Encontro” conclui.

Durante o festival será possível assistir a três tipos de showcookings: os de tradição, focados na cozinha portuguesa, os de fusão, que aos nossos sabores, juntam outros saberes, e os de mundo, dedicados a outras gastronomias. No primeiro dia, 13 de setembro, sobem a palco os chefs Baraa Mahammd Alfetuni (Síria), pelas 17h30, Chakall (Argentina) pelas 19h00, David Jesus (Portugal), pelas 20h30, e o último da noite, pelas 22h00, junta o chef Nuno Bergonse a Jemimah Suemo, natural da Nigéria, para um showcooking de fusão, a dois.

No sábado, dia 14, a programação começa com São Tomé, com o showcooking da chef Ângela Sousa, às 13h00, seguindo-se às 14h30 o chef André Cruz com a são-tomense Águeda Manguene, e às 16h30 a chef Irene Pimenta (Portugal). A chef Vera Cruz volta a trazer os sabores de São Tomé às 17h30, e o dia termina com um showcooking fusão dedicado a Portugal e Cabo Verde com o chef Renato Bonfim e a Tia Emília Cardoso, às 19h00.

No último dia, os sabores tradicionais angolanos surgem pelas mãos da chef Ruth Falcão, às 13h30. Pelas 15h00, os chefs Wilson Cabral e Nuno Bergonse, fazem nova viagem pelas terras cabo-verdianas, às 16h30 o chef Hugo Nascimento fala da cozinha portuguesa e às 18h00, a chef Sahima Hajat, vencedora do Masterchef Portugal 2022, coloca em evidência os segredos culinários de Moçambique.

A entrada é gratuita e o programa completo pode ser consultado no site do evento.