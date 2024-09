Em época de regresso às rotinas após o período de férias, a sugestão do Tasting in Avenida é prolongar, ao longo de uma semana, o sentimento de evasão e de festa. O programa gastronómico apresenta propostas gourmet, pratos típicos do nosso país, descontos, deliciar-se com as criações de cozinha de autor, provar iguarias da nossa costa, viajar com propostas do Oriente, participar em workshops, provar originais cocktails.

“O número de restaurantes que tem aderido ao Roteiro Gastronómico da Avenida da Liberdade tem crescido todos os anos, tornando-o cada vez mais rico e variado, juntando propostas com conceitos bem diferentes, alguns dos quais integrados em hotéis de excelência”, declara Sandra Campos, porta-voz da Associação Avenida, promotora da iniciativa. Estamos certos de que se tornou numa das iniciativas gastronómicas mais relevantes de Lisboa, aos quais portugueses e estrangeiros estão cada vez mais atentos”, acrescenta.

Nesta terceira edição do Tasting in Avenida, a palavra de ordem é “degustar” em locais tão diversificados como um rooftop com vista para a cidade ou um restaurante com assinatura Michelin. Pela primeira vez participa também uma livraria icónica da cidade, a Buchholz, num evento que conta com a adesão de mais de 30 espaços lisboetas.