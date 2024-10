Celebrar o Halloween no Octant Douro é sinónimo de uma atmosfera criativa, com detalhes inspirados na natureza, que envolvem os hóspedes no Restaurante À TERRA, no Restaurante Raiva e no SPA. Matinés de Halloween, pinturas faciais, misteriosos cocktails, ponches no caldeirão, pequenas abóboras para as crianças, “doçura ou travessura”, são algumas das sugestões.

Decoração a rigor e atividades para toda a família como massagem de Halloween, noite de cinema, workshop de cocktail assustador e caça ao tesouro, são as propostas do Octant Lousã para este fim de semana prolongando junto à Serra da Lousã.

No coração do Alentejo, o Octant Évora veste-se a rigor com decoração interior e exterior para celebrar esta época festiva. De 28 de outubro a 3 de novembro há atividades para todas as idades. Libertar a criatividade a esculpir abóboras, participar na tradicional doçura ou travessura, caçar os ossos, criar as próprias máscaras de Halloween, ou realizar uma vista arrepiante à quinta, são algumas das atividades para toda a família.

O Dolce CampoReal Lisboa tem propostas para miúdos e graúdos. O tradicional pão por Deus, a casa assombrada, o circuito assombrado, o concurso de fantasias horrorosas, o workshop de pinturas Halloween, bumper Ball, escalada, e outros desafios que fazem calafrios, prometem animar e assombrar até os mais corajosos.

A 31 de outubro o jantar buffet de Halloween no restaurante Manjapão traz iguarias como terrinas das trevas, pato assombrado com toque cítrico de laranja enfeitiçada e bolo de chocolate e frutos vermelhos sinistros’. Já no sábado, além das inúmeras diversões para os mais pequenos, os destaques para os adultos vão para o workshop de vinho com vinhos regionais, e o jantar no restaurante Grande Escolha. Para desfrutar de um fim de semana terrorífico, com estadia mínima de duas noites no Dolce CampoReal, apenas a 30 minutos de Lisboa, basta entrar em contacto com o hotel e preparar-se para uns dias assustadores.

Mais a Sul, no Eden Villas & Apartments, a semana começa a 24 de outubro e estende-se até dia 31. A loja especial de Halloween tem os acessórios perfeitos para compor os visuais mais assustadores e entrar no espírito da casa assombrada (para maiores de 14 anos), do espetáculo de terror de circo e do baile. Está programado ainda um concurso de máscaras que vai premiar o vencedor com 20% desconto numa reserva em qualquer um dos Hotéis & Resorts da Discovery Hotel Management e um tratamento de spa para duas pessoas no Eden Villas & Apartments.

Já o The Patio Suite Hotel tem uma agenda repleta de atividades como artes faciais dia de los muertos, cinema Halloween, doce ou travessura, workshop de pizzas Halloween, festa de Halloween kids e baile de máscaras, de 28 de outubro a 3 de novembro. No dia 31 de outubro, o jantar buffet de Halloween promete sabores apurados, com uma ementa temática com pratos como sopa de lodo verde, ou monstro marinho com molho assustador. No dia seguinte, a sugestão é a corrida de Halloween, com partida do hotel e chegada à praia Alfamar.