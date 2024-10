O Zoomarine Algarve prepara-se para mais uma edição arrepiante alusivo ao Dia das Bruxas, de 15 de outubro a 2 de novembro. Durante este período, o parque irá transformar-se, oferecendo uma experiência que promete divertir e surpreender visitantes de todas as idades – com animação de rua onde bruxas, feiticeiros, aranhas e outras criaturas sombrias assumem o controlo.

A programação, que se mantém fiel à fórmula de sucesso de anos anteriores, inclui atividades para toda a família.

As crianças poderão participar nas pinturas faciais gratuitas, todos os dias (horários indicados no local) e, 23, 26 e 31 de outubro, poderão mostrar a sua criatividade no aguardado concurso de máscaras infantil, onde o disfarce mais criativo e assustador será premiado.

Para os mais destemidos, dois momentos prometem pôr à prova a sua coragem: no cinema 4D, o filme "Spooky Park" vai garantir sustos e saltos da cadeira com efeitos especiais imersivos e, a Passagem dos Sustos, um labirinto de terror exclusivo para maiores de 14 anos, vai desafiar até os mais corajosos, com criaturas a surgir em cada canto sombrio. E para ninguém ficar de fora, o Túnel Fantasma, um labirinto temático, fica reservado para os mais pequenos.

O Halloween no Zoomarine proporciona uma experiência única que combina a magia deste evento com atividades educativas, permitindo que as famílias explorem o mundo da natureza enquanto desfrutam de momentos memoráveis juntos.

Os bilhetes para esta programação assustadora podem ser adquiridos com desconto no site. O preço online de uma entrada normal para esta época é de 27€, e o júnior/sénior 18€.

Está ainda a decorrer a campanha deste ano exclusiva para residentes do Algarve, cujos bilhetes podem ser adquiridos exclusivamente na bilheteira online do parque.

O bilhete de visita ao parque temático permite o usufruto de todas as suas atividades, incluindo todas as apresentações, espetáculos, cinema 4D, aquário, diversões e programação de Halloween.