W Algarve

Neste Halloween, o W Algarve é o anfitrião de uma noite “Supernatural”. O hotel prepara uma festa que conta com um cartaz de DJ 's assombrantes como Bruno Zarra, Westvil e Pippa. A entrada no evento inclui um welcome drink e tem o custo de 12€ durante o primeiro lote e 15€ durante o segundo.

InterContinental Cascais-Estoril

Na noite mais assustadora do ano, o InterContinental Cascais-Estoril organiza um jantar temático onde o convidado que tiver o melhor disfarce é presenteado com um voucher para uma estadia no hotel, com pequeno-almoço incluído. Este jantar de Halloween apresenta opções gastronómicas de arrepiar e tem o valor de 75,00€ por pessoa com seleção vínica, soft drinks e café incluídos.

Juliana Penteado

Graças à Juliana Penteado, a doçura do Halloween pode durar muito mais do que uma só noite. Na loja da Gleba da Avenida António Augusto Aguiar 66A, encontram-se os mais variados e assustadores doces criados pela própria como a Tarte de mirtilos com mel de gerânio, o Fantasma, a Abóbora, e muitos mais.

Domino’s Portugal

O “The Halloween Pizza Massacre” da Domino’s está de volta e mais arrepiador do que nunca. Entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro, a marca vai oferecer duas pizzas na compra de uma. A pensar em todos os clientes, ainda preparou uma surpresa extra para aqueles que não aguentam a contagem decrescente até ao Halloween: de 28 a 30 de outubro pode comprar duas pizzas pelo preço de uma e ainda receber 25% de desconto em gelados.

Esplanada

No dia 31 de outubro, a Hallow-Beer chega à Esplanada. Para celebrar esta data tão especial, o espaço mais acolhedor do Jardim do Príncipe Real vai estar a oferecer uma imperial de borla, na compra de outras duas. Um brinde ao Halloween.