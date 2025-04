A capital do país foi a cidade escolhida para iniciar a estratégia de expansão do negócio na Europa. Inaugurada esta quarta-feira, dia 16 de abril, no Saldanha Residence, o novo espaço disponibiliza refeições saborosas, equilibradas e de fácil preparação.

Para celebrar a exclusividade com a plataforma Uber Eats, as entregas dos primeiros pedidos através da app, na 4ª feira, foram feitas por Deco. O ex-jogador da Seleção Portuguesa de Futebol trocou as chuteiras pela mochila Uber Eats para levar refeições saudáveis aos primeiros clientes que fizeram pedidos na Boali através da plataforma.

A abertura da primeira loja da Boali em Lisboa marca não apenas o início da internacionalização da marca, mas também um novo capítulo na trajetória de Deco como empresário. Além de uma carreira de sucesso no futebol, o ex-jogador investe agora no setor de alimentação saudável, contribuindo ativamente para levar a proposta da Boali à Europa.

"Portugal é a minha casa, um país que eu amo, onde fui e sou feliz. Está sempre presente na minha vida e para mim é muito especial começar este novo projeto aqui", partilha o jogador.

Fundada em 2015, a Boali conta com quase 120 unidades em operação no Brasil e destaca-se pelo compromisso no uso de ingredientes naturais e, sempre que possível, oriundos de pequenos produtores locais. O menu inclui saladas, wraps, bowls, crepes e sumos naturais — com opções vegetarianas e veganas —, pensadas para aliar sabor, nutrição e conveniência.

"Atendemos, em média, 200 mil clientes por mês no Brasil. Chegamos a Lisboa com a mesma energia, prontos para oferecer uma alimentação para transformar hábitos", afirma Rodrigo Barros, CEO da Boali.

Temos o compromisso de dar aos nossos utilizadores acesso às melhores opções gastronómicas e de retalho do país - e a chegada da Boali a Lisboa, em exclusividade com o Uber Eats, é um excelente exemplo disso", refere Francisco Jalles Meneses, General Manager da plataforma. "Conhecida por aliar opções saudáveis a sabor e conveniência, é a maior rede de alimentação saudável no Brasil. É um orgulho sermos o parceiro escolhido, por uma marca líder no mercado brasileiro, para impulsionar o crescimento no mercado portuquês. A participação do Deco nesta entrega especial simboliza esta combinação entre paixão, proximidade e inovação, que também fazem parte do ADN do Uber Eats", finaliza.