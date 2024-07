De forma a simplificar as suas férias quando a fome aperta e não quer deslocar-se ao bar mais próximo em busca de algo para almoçar ou lanchar, a Uber Eats permite-lhe fazer pedidos a partir da sua toalha de praia.

Praticamente todos os seus desejos são ordens graças a esta iniciativa que contou com criação de diferentes pontos pickup espalhados pelas praias portuguesas que permitem à app fazer entregas durante o dia. Snacks ligeiros, refeições e produtos de supermercado são apenas algumas das opções disponíveis.

Para fazer o seu pedido basta consultar a lista dos mais de 50 pontos pick up disponíveis de Norte a Sul do país e inserir a referência “Uber Eats Pickup" juntamente com o nome da praia onde se encontra no campo de destino.

É de destacar que todos aqueles que fizerem os seus pedidos entre 26 de julho e 26 de agosto vão ter à disposição um menu de almoço especial com 30% de desconto.

Para além disso, a Uber Eats juntou-se ao Vitaminas e lançou um concurso de verão onde pretende desafiar os portugueses a criar a melhor salada de verão.

O vencedor será premiado com 1.000€ em Uber Eats, cujo valor poderá ser utilizado nos restaurantes da App Vitaminas (Vitaminas, Wok to Walk, Capri, Talho Burger e Talho do Mercado), e a sua criação irá integrar o menu da app durante o mês de agosto.

Consulte a lista de pick up points espalhados pelas praias portuguesas online e toda a informação sobre as condições de participação do passatempo aqui.