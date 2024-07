Fomos conhecer, e provar, estas novidades num dos restaurantes mais emblemáticos de Lisboa, o antigo LAB, situado na Avenida da República.

Desde o dia 17 de junho que A Padaria Portuguesa tem uma proposta para os seus clientes para todo o verão. Quem tomar o pequeno-almoço numa das 65 lojas da grande Lisboa e do Porto, pode almoçar por 5,99€.

Esta promoção só está disponível até ao final do mês de setembro.

Para beneficiar desta oferta, basta adquirir um dos menus pequeno-almoço na A Padaria Portuguesa, a qualquer hora do dia, para receber um talão de desconto que permite escolher qualquer menu almoço por apenas 5,99€, ao invés do seu preço de 7,99€.

O vale de desconto deve ser usado até às 15h do dia seguinte.

A vasta oferta de almoços da A Padaria Portuguesa inclui pratos do dia, panados, saladas, baguetes e sandes artesanais.

Nós queremos que as pessoas nos vejam como destino de almoço

Segundo Rita Neto, diretora de marketing e comunicação, esta campanha “está a ter bastante adesão. Nós queremos que as pessoas nos vejam como destino de almoço, porque isto é A Padaria Portuguesa e somos um destino de pequeno-almoço, por natureza. E queremos que as pessoas percebam que em todas as lojas há cozinheiras a fazer os almoços, e que a gama é enorme “.

Conheça aqui alguns dos menus disponíveis na Padaria Portuguesa.

“Nós temos vários menus de almoço, que vão de 5,99€ até 7,99€”, afirma Joana Fernandes, digital marketing specialist, de A Padaria Portuguesa.

“Temos menu sandes, menu salada, menu salgados e o prato do dia, que é a nossa grande novidade, porque nos apercebemos que as pessoas procuram comida de conforto, portanto, desde fevereiro, que temos os pratos do dia, de comida tradicional portuguesa. Arroz de pato à segunda. À terça, não tanto tradicional, mas um prato mais fresco para o verão, que é farfalle com salmão. Depois, à quarta, temos uma coisa muito clássica, que são os bifes de peru com arroz. À quinta é o bacalhau com natas e grelos. E à sexta o caril de camarão. É um prato diferente para cada dia, para as pessoas não se cansarem.”

Porquê almoçar na Padaria Portuguesa?

“As pessoas associam muito A Padaria Portuguesa ao pequeno-almoço, ou seja, é o clássico pão de Deus com sumo de laranja, e percebemos que as próprias pessoas cá dentro não percebiam que há almoço, mas que somos o sítio perfeito para almoçar, e até muito acessível. Acho que atualmente é muito raro ir-se ao centro de Lisboa, por exemplo, e conseguir almoçar por menos de 10 euros. Para conseguirmos capitalizar as pessoas do pequeno-almoço para o almoço, temos uma promoção que se almoçarem cá, tem um talão em que o menu fica a menos de seis euros, fica 5,99 euros.”, completa Joana.

As receitas foram criadas pelo trio de chefs Paulo Cardoso, Tomás Borges e Priscila Valente

Concebidas pela equipa de inovação da marca, chefiada por Carlos Pina, as receitas foram criadas pelo trio de chefs Paulo Cardoso, Tomás Borges e Priscila Valente, de maneira a serem preparadas diariamente nas cozinhas das lojas, garantido a qualidade e frescura dos produtos.

Também nas sobremesas pudemos provar algumas das especialidades da casa como o mini naked cake red velvet, mini naked cake mascarpone, a tarte de framboesas de Palmela ou o famoso brownie.

Sobremesas da Padaria Portuguesa Brownie e Tarte de Framboesas de Palmela créditos: Carla Silva Costa

A economia circular: Aproveitar as borras de café e as cascas de laranjas

“Nós estamos preocupados em reaproveitar os maiores desperdícios que há em loja para torná-los a integrar na cadeia de valor. Então os maiores desperdícios que temos são as borras do café, que é dos produtos que mais vendemos, e o que fazemos é a NÃM, a Mushroom Farm, que é uma empresa belga que veio para cá e que estava muito empenhada em reutilizar as borras do café. Entregamos-lhes as borras e eles utilizam como fertilizante para produzirem cogumelos Ostra e depois nós integramo-los. Neste momento só estamos a integrar nas empadas, mas já tivemos em sanduíches e em saladas.

Outro dos maiores desperdícios são as laranjas, mas fazemos compota das cascas na nossa fábrica de Marvila e depois vendemos em loja.

O que precisamos é de encontrar o parceiro certo que nos ajude

Nós também compramos farinhas de maçã que são produzidas das cascas dos sumos de fruta, que são feitos com maçãs de Alcobaça, e que depois integramos para fazer as bases das tartes de maçã, da tarte de framboesa e das areias de maçã que vendemos também embaladas.

“O que precisamos é de encontrar o parceiro certo que nos ajude, que tenha gente também nessa área para nos ajudar”, conclui a diretora de marketing.

Mais informações no site da A Padaria Portuguesa.