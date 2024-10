2020, um bom ano para a Ravasqueira. O lançamento de dois novos topos de gama é a prova disso.

“É um vinho de homenagem, lançado apenas em anos excecionais, sendo a expressão máxima do potencial da nossa vinha”. É desta forma que a Ravasqueira apresenta aquele que se tornou uma das suas joias. Falamos da gama Heritage, que, traduzida literalmente, será algo como "herança" ou "património".

Tratando-se de vinhos tão especiais, que homenageiam José Manuel de Mello, responsável pela criação da marca, os Heritage são, enologicamente falando, os topos de gama que surgem em anos perfeitos. O anterior Heritage Tinto foi apresentado em 2023, referente à colheita de 2017. Também marcou o rebranding do vinho, que anteriormente fora lançado em 2007, 2012 e 2014. De “premium”, passou a “heritage” para uma maior distinção, conforme explicou David Baverstock, Chairman Winemaker da WineStone, durante o evento de apresentação das novas colheitas.

“Nós fazemos vinhos para as pessoas conviverem e apreciarem”, afirma Vasco Rosa Santos, Administrador Executivo da WineStone, holding que completou um ano em outubro. Mas o administrador e enólogo soma um percurso de 12 anos na Ravasqueira e no grupo José de Mello. E beber vinho é muito isso: memórias que se criam, sendo a experiência única e individual. Se o Heritage cumpre esses requisitos? Fica ao critério de cada um, porque no mundo do vinho há essa liberdade.

O ano de 2020 pode não ter sido o mais agradável em termos gerais, mas parece ter sido um ano favorável para o mundo do vinho e, em particular, para a Ravasqueira, com um clima quente e seco. Prova disso é o lançamento não de um, mas de dois Heritage tintos: um blend de Syrah, Touriga Nacional, Touriga Franca, Alicante Bouschet e Petit Verdot, e um monocasta de Alicante Bouschet.

“Acreditamos muito que o Heritage é um grande vinho do Alentejo. [O lançamento] é algo que aconteceu três vezes numa década. Este ano será o quinto lançamento de Heritage. São vinhos raros, e o segredo está na vinha”, resume David Baverstock. O enólogo, com mais de 40 anos de experiência em Portugal, dos quais 30 passados essencialmente no Alentejo, juntou-se ao projeto WineStone em 2023, após três décadas na Herdade do Esporão.

2020, um bom ano para a Ravasqueira. O lançamento de dois novos topos de gama é a prova disso. David Baverstock e Vasco Rosa Santos créditos: Divulgação

A realidade é esta: para se fazerem vinhos, atualmente, é necessária muita observação na vinha. E é aqui que entra o conceito de vitivinicultura de precisão, uma aposta do grupo no desenvolvimento da gama Heritage. O trabalho envolve a identificação de várias áreas, o chamado zonamento, e de cada uma das castas presentes, com seleção criteriosa de cada planta. A equipa valorizou “cachos com bagos mais pequenos, com maior potencial de estágio, que são vindimados manualmente e armazenados a 2ºC durante dois dias em câmara frigorífica” no caso do Heritage 2020 e a 5ºC no caso do Alicante Bouschet 2020. Resumindo: parte do segredo destes vinhos reside em “cachos perfeitos, colhidos no momento ideal”, conforme assumem os responsáveis da Ravasqueira.

A vinha que dá origem a estes Heritage situa-se em Arraiolos, onde predominam solos argilosos com presença de xisto e granito em certas áreas, proporcionando uma drenagem eficaz e ajudando a controlar o vigor das videiras, além de um microclima que confere frescura aos vinhos.

“O que sobressai nestes dois vinhos é a região. Arraiolos é frescura e elegância, um Alentejo que nada tem a ver com as regiões mais a sul. Noto uma grande frescura, como é óbvio, nesta colheita de 2020 e que ainda consigo sentir na colheita de 2012”, partilha o Chairman Winemaker da WineStone com o grupo de jornalistas.

O Heritage Tinto 2020, feito com uvas Syrah, Touriga Nacional, Touriga Franca, Alicante Bouschet e Petit Verdot, apresenta uma estrutura robusta e notas complexas de fruta madura, especiarias e taninos bem integrados, resultado de uma fermentação longa de cerca de 10 dias, seguida de um estágio de 24 meses em barricas novas de carvalho francês e um ano em garrafa. O vinho exibe uma textura macia, profundidade aromática e um interessante potencial de envelhecimento. Com um perfil sofisticado e teor alcoólico de 14%, é uma ótima escolha para acompanhar pratos de carne e caça.

“Acredito que a colheita de 2020 irá superar a de 2012. É um vinho melhor. Veremos daqui a uns anos se é verdade ou não”, conclui David Baverstock.

Já o Heritage Alicante Bouschet 2020 estagiou durante 28 meses em barricas novas de carvalho francês e 12 meses em garrafa, resultando numa experiência intensa. Com um teor alcoólico de 14,5%, destaca-se pela frescura, com notas complexas de fruta escura e especiarias, características do terroir e da longa maturação em madeira. Este é um vinho que também pode envelhecer na garrafeira.

O Heritage Tinto 2020 tem um PVP de 49€, com uma produção de 2.000 garrafas. O Heritage Alicante Bouschet 2020 tem um PVP de 49€, com um total de 4.500 garrafas.