Pelo Douro, a Quinta do Côtto, referência histórica na sub-região do Baixo Corgo, onde as condições geográficas e climáticas se alinham para produzir vinhos de caráter, sugere duas referências, lançadas este ano. Com complexas notas de frutas vermelhas frescas, nuances balsâmicas, toques de floresta e especiarias, assim é o Quinta do Côtto Reserva Tinto 2019 (17,25€). Elaborado com Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Sousão, na boca apresenta frescura e elegância. Para os fãs de brancos, o destaque recai no Quinta do Côtto Reserva Branco 2023 (17,25€). Um vinho proveniente da combinação das castas de Arinto, Rabigato e Viosinho que se revela vibrante e fresco com um nariz delicado e complexo.

Para dar um toque de frescura e vivacidade às celebrações, nada melhor que um vinho branco da Região dos Vinhos Verdes. O Paço de Teixeiró, referência na sub-região de Baião, indica o seu mais recente lançamento: o topo de gama Vinha de Souzais 2023 (21€), que vem valorizar e confirmar todo o potencial desta região. Este é um vinho que reflete com precisão o terroir dos solos xistosos da região, destacando-se pela harmonia perfeita entre as castas Avesso, Loureiro e Trajadura. É elegante, com notas cítricas, frutas brancas, especiarias e boa integração da madeira, revelando um paladar cheio e vibrante, com um final persistente.

Para aqueles que gostam de explorar novos aromas, a Quinta de Pancas, localizada na região do Tejo, entre a Serra de Montejunto e as lezírias do Tejo, tem uma novidade que reflete o terroir repleto de história desta região. O Quinta de Pancas Cabernet Sauvignon 2022 (15€) é a nova referência no mercado e conta com um perfil elegante e concentrado. A fruta está em perfeita harmonia com as notas tostadas provenientes do estágio de oito meses em barricas de carvalho francês.

Para quem quer brilhar na hora de oferecer um presente ou sofisticar a refeição festiva, a Ravasqueira, no coração de Arraiolos, sugere dois vinhos enriquecidos pelo tempo, do topo de gama Heritage, que apenas chega ao mercado nos anos que apresentam condições excecionais. Para quem prefere tintos, o novo Heritage Tinto 2020(49€), um blend das melhores uvas da propriedade (Syrah, Touriga Nacional, Touriga Franca, Alicante Bouschet e Petit Verdot), vinca a sua complexidade na prova, com frescura balsâmica, carne, ameixas, amoras e mirtilos, um final cheio de força e mineral. Já para os apreciadores de brancos, a recomendação vai para o Heritage Branco 2019 (27€), rico em notas de lima, alguma flor de laranjeira e frutos de caroço, revelando na prova acidez definida e crocante. Dois vinhos que são produzidos escolhendo as melhores uvas das castas mais cativantes da Ravasqueira e que, depois da apanha manual e pisa, repousam em barricas novas, aproveitando um longo estágio para aparecerem como vinhos de guarda.

Para finalizar da melhor forma, nada como um Vinho do Porto de excelência. A Krohn sugere o Krohn Vintage 2017 (70€), um dos mais destacados vencedores do Decanter World Awards 2024, maravilhosamente expressivo fino e perfumado, com a profundidade e intensidade características da vindima daquele ano. O seu nariz, muito aromático, com notas pungentes de esteva que se misturam com manjerona e tomilho marcará um momento muito especial.