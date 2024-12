Com 300 garrafas disponíveis, o Tarelo Potion é um néctar que se define na história e características singulares do licoroso vinho dos Açores, raro e com um “elevado potencial de investimento”. Produzido a partir das vinhas velhas de Arinto, Terrantez e Verdelho, o Tarelo Potion orça os 900€ a garrafa.

Deste vinho, a colheita mais antiga remonta ao ano de 2003 e a mais recente a 2016, “havendo ainda uma pequena coleção de barricas armazenadas para salvaguardar a identidade e património destes vinhos licorosos, que, segundo a história, saíam da Ilha do Pico para os banquetes reais dos Czares. Após a revolução russa, em 1917, terão sido encontrados nas caves do palácio do último Czar, Nicolau II. O Potion junta-se às duas outras referências já lançadas, Tarelo e Tarelo Monumental”, sublinha o produtor.

Entre as principais características deste vinho, destaca-se “o acompanhamento minucioso do processo de maturação das uvas, desde que entram em passa. São vinificadas com muita calma, sem manipulação de enologia, e, posteriormente, ficam esquecidas nas barricas durante uns bons anos”, explica Claúdio Martins, consultor de vinhos, CEO da Martins Wine Advisor, que acaba de entrar para o projeto Tarelo Wines. De acordo com a equipa de enologia, o Tarelo Potion é particularmente apetecível nesta altura do ano pelo teor alcoólico que pode chegar aos “18 graus ao natural”.

A produção destes vinhos licorosos não fortificados tem como objetivo a “reprodução dos vinhos históricos” dos Açores, devidamente adaptados às necessidades do mercado atual.

Entre os primeiros lançamentos da Tarelo está o Potion Licoroso DOC Pico 2003, um licoroso de 20 anos feito a partir de uvas cultivadas no lajido, um solo vulcânico único que confere aos vinhos uma identidade irrepreensível. Com raízes nos Açores, mas com um espírito de exploração e inovação, está no plano de negócios da marca explorar a diversidade e a riqueza que as ilhas ainda têm por explorar. "No stupid people beyond this point" (“Não existem pessoas estúpidas além deste ponto”) é o lema que norteia toda a estratégia.