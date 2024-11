Semifrio de castanha (30 euros/6-8 pessoas), financier de castanha (1,6 euros/unidade) e cookies gigantes de castanha (3 euros/unidade). São estas as propostas da chef pasteleira Joana Quinta e da Sweet Soul, o seu atelier de pastelaria, em Leça da Palmeira, para este outono.

Inspirado num dos ingredientes emblemáticos da estação, a castanha, o trio de sobremesas reforça a aposta na criação de harmonizações invulgares. Desta vez, a escolha recai na associação de castanha e chocolate para a criação das três novidades.

Sobremesa com tradição na Sweet Soul, o semifrio agora proposto é composto de genoise de amêndoa com trufa de chocolate de leite e creme de castanha, sendo finalizado com uma “glaçage” de chocolate de leite.

O outono dá destaque à castanha e a chef pasteleira Joana Quinta traz três sobremesas em sua homenagem créditos: Divulgação

Para acompanhar o café ou o chá, servido em brunchs ou como pequena sobremesa no final da refeição, a chef sugere o típico financier da doçaria francesa, reinventando-o: uma base de massa de bolo tradicional, à qual acrescenta pedaços de castanha e recheio cremoso de castanha cozida.

Quanto aos biscoitos que gostamos sempre de ter em casa, as cookies gigantes de castanha, com pasta e pedaços de castanha e pepitas de chocolate, são um sucesso garantido.

“Gosto de trazer para o meu trabalho de pastelaria ingredientes da estação. Não apenas por uma questão de sustentabilidade. Procuro criar sobremesas que proporcionam uma boa experiência sensorial e emotiva e a conexão com o tempo da natureza importa para esse objetivo”, contextualiza Joana Quinta. Nesse sentido, refere ainda, “estas criações são também propostas para a nossa carta de sobremesas de outono”, afirma Joana Quinta em comunicado.

O outono dá destaque à castanha e a chef pasteleira Joana Quinta traz três sobremesas em sua homenagem créditos: Divulgação

Mas nem só de castanha vivem os doces da Sweet Soul. Tarte de amêndoa caramelizada, crumble de maçã, fondant de caramelo ou brownie de frutos secos são outras das propostas.

As sobremesas estão disponíveis sob encomenda através do 914 787 600 ou do mail geral@sweetsoul.pt.