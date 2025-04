Esqueça o Chocolate do Dubai: Glee Boutique Café reinventa a Páscoa com os quatro elementos da natureza

Aproxima-se aquela altura do ano em que o chocolate se torna praticamente um grupo alimentar, as prateleiras dos supermercados enchem-se de tentações e as marcas entram numa verdadeira “guerra dos ovos” para ver quem conquista mais gulosos.

Sim, falamos da Páscoa, a época em que as resoluções de Ano Novo sucumbem a um bombom (ou dois, ou três), os coelhos de chocolate aparecem misteriosamente em todo o lado, e se finge que todo o chocolate foi comprado “para as crianças”.

Mas para quem procura algo mais do que os habituais ovos de supermercado, o Glee Boutique Café, localizado no Tivoli Marina Vilamoura, eleva a celebração pascal a um novo patamar de requinte e sofisticação com a sua exclusiva “Coleção de Páscoa” – numa fusão de arte e sabor.

Com uma oferta que se adapta a todas as ocasiões – e especialmente às mais festivas – o Glee Boutique Café apresenta uma edição especial baseada nos quatro elementos da natureza: fogo, terra, ar e água.

Inspirada na costa algarvia, onde o mar, a serra, a brisa e o calor convivem em harmonia, esta coleção assume-se como uma pintura do sul português. Cada um dos quatro elementos reflete uma faceta muito própria da região: a água remete-nos para o Atlântico que banha a costa; a terra representa a riqueza das serras e colinas; o fogo simboliza os mais de 300 dias de sol por ano; e o ar traduz aquela brisa suave que se faz sentir mesmo nos dias mais quentes.

A nova “Pastry Collection” inclui quatro propostas de ovos de Páscoa: o "Elemento Fogo", de cor vermelha, composto por um bolo genoise de chocolate ruby, compota e mousse de frutos vermelhos e pimenta rosa; o "Elemento Terra", em tons verdes e castanhos, que combina um biscoito de cenoura e especiarias, crocante de noz, goma de cenoura e mousse de chocolate arriba; o "Elemento Ar", de tonalidade branca, em palitos la reine e com recheio de ganache de café e stracciatella e mousse de mascarpone e, por fim, o "Elemento Água", em azul, uma criação que inclui um bolo de três leites recheado com praliné de avelã e mousse de miso e laranja. Cada unidade destes ovos tem o valor de 8€.

Esqueça o Chocolate do Dubai: Glee Boutique Café reinventa a Páscoa com os quatro elementos da natureza Da esquerda para a direita: "Elemento Ar", "Elemento Fogo", "Elemento Água" e "Elemento Terra". créditos: Divulgação

Já a Coleção de Ovos de Chocolate, para quem prefere este ingrediente na sua forma mais pura, faz-nos lembrar a delicadeza e mestria de um Ovo Fabergé. Está disponível em cinco tipos de chocolate e em dois tamanho, XL (350-450 gr) e XS (55 gr). Em chocolate preto (25€), chocolate arriba (30€), chocolate branco (27€), chocolate dourado (30€) ou chocolate ruby (32€). As versões pequenas têm um valor de 8€ por unidade.

Esqueça o Chocolate do Dubai: Glee Boutique Café reinventa a Páscoa com os quatro elementos da natureza Da esquerda para a direita: Chocolate Dourado, Chocolate Arriba e Chocolate Branco créditos: Divulgação

Esqueça o Chocolate do Dubai: Glee Boutique Café reinventa a Páscoa com os quatro elementos da natureza Chocolate Ruby e Chocolate Negro. créditos: Divulgação

Estas criações, que mais parecem esculturas comestíveis, exigem tempo, técnica e uma boa dose de paciência. Em entrevista ao SAPO Lifestyle, o Chef Patrick Mestre revela que a sobremesa “Elemento Água” é particularmente complexa, uma vez que inclui a execução de vários componentes — do bolo de três chocolates ao cigarro de praliné de avelã, da mousse de miso e laranja à montagem final — todos com técnicas próprias e exigentes. O modelo “Arriba”, por sua vez, é um desafio diferente, precisamente pela técnica de pintura, feita com película aderente em vez de pistola ou pincel, o que torna o processo mais moroso.

Desengane-se quem pensa que o chocolate é um ingrediente fácil de trabalhar. A fase da temperagem é particularmente exigente: é necessário manter o controlo da temperatura, evitar qualquer contacto com água e garantir um ambiente com baixa humidade. Como refere o Chef, esta é “a etapa mais desafiante e também a mais crítica”, uma vez que influencia diretamente o brilho, a textura e até o sabor final do chocolate.

E afinal, o que distingue um ovo artesanal de um industrial? Para Patrick Mestre, a diferença está, não só na qualidade do chocolate usado, mas também no cuidado estético. “Um ovo artesanal será, em teoria, sempre mais bonito e mais saboroso do que um industrial”, enfatiza.

Para fechar a coleção com chave de ouro, há ainda duas propostas irresistíveis como o Bombom de Chocolate Arriba, recheado com praliné de amêndoa crocante, e o Bombom Multicolor, uma combinação delicada de chocolate branco com recheio de caramelo e framboesa. Cada unidade custa 3€.

Esqueça o Chocolate do Dubai: Glee Boutique Café reinventa a Páscoa com os quatro elementos da natureza Bombom Multicolor e Bombom Chocolate Arriba créditos: Divulgação

Glee Boutique Café Tivoli Marina Vilamoura, Algarve Horário: todos os dias das 09h00 às 19h00 Contactos: tel. 289 303 303; e-mail: glee.tmvi@tivoli-hotels.com Instagram: @glee_vilamoura

Com uma identidade inspirada na sofisticação francesa, em tons pastel e texturas suaves, o Glee Boutique Café é já um destino obrigatório para os apaixonados por pastelaria e chocolataria de autor. Do seu menu fazem parte os famosos e coloridos macarons, trufas e bombons de sabores variados, bem como doces típicos da pastelaria portuguesa e francesa, todos confecionados no hotel com a mestria do Chef Pasteleiro Patrick Mestre.

A Coleção de Páscoa já se encontra disponível para encomenda, com levantamento a partir de dia 10 até 21 abril. Descubra toda a coleção aqui.