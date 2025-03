O Espace Cannelle, referência na curadoria de moda e design de luxo, inaugurou um novo espaço em Cascais, marcando também um novo capítulo na sua trajetória de mais de 30 anos. A nova loja, situada na Avenida Valbom 24, pretende oferecer uma experiência de compras renovada, combinando sofisticação e modernidade com uma seleção de marcas internacionais.

Com 240 m² distribuídos por dois andares, o espaço destaca-se pela sua decoração vibrante e contemporânea, concebida para proporcionar uma experiência imersiva. Além das habituais peças de vestuário, acessórios e artigos de decoração de luxo, a nova loja introduz uma seleção de marcas direcionadas a um público mais jovem, acompanhando a evolução do mercado e as novas tendências de consumo.

France Ame-Balivet, curadora e proprietária do Espace Cannelle, explica que a expansão para o centro de Cascais surge como resposta ao sucesso da loja na Marina e à necessidade de diversificar a oferta: “Sentimos a necessidade de expandir a nossa presença e diversificar a oferta, aproximando-nos também de um público mais jovem e dinâmico”.

A nova localização já abriu as portas ao público e conta com marcas como Etro, MaxMara, Simkhai, Camilla, Eres, Lenny Niemeyer e Borgo de Nor. O objetivo é atrair tanto os clientes habituais como residentes e visitantes que procuram peças exclusivas e uma experiência de compra diferenciada.

Para mais informações, visite o site ou siga as redes sociais da marca.