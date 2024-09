Preços acessíveis, opções variadas, cocktails e esplanada com jardim suspenso, zona de restaurante ao balcão (para quem gosta de ver a preparação dos pratos) e uma sala de refeições que, mais tarde, se transforma em bar. É assim o YAM, um espaço que nasceu em maio na Marina Cascais e que é perfeito para reunir com os amigos ao longo do ano ou mesmo para um encontro descontraído a dois.

Para além de uma carta que celebra a tradição asiática de partilha à mesa, o restaurante conta com uma luxuosa vista para o mar e para o Forte de Nossa Senhora da Luz de Cascais.

A decoração é simples mas bastante moderna e contribui para se sentir o ritmo das ruas asiáticas — mesmo que nunca tenha estado neste continente, vai de algum modo sentir a sua vibe urbana.

Os diferentes ambientes do espaço e as propostas gastronómicas que vão dos clássicos vietnamitas, japoneses, chineses e tailandeses a criações inovadoras, fazem com que o convite fique aberto a um regresso pois há muito para experienciar.

A peça que faltava na oferta gastronómica em Cascais?

Com pratos que não ultrapassam os 16 euros e uma carta com referências de diferentes países do sudeste asiático, o YAM traz mais mundo à oferta gastronómica da charmosa Riviera Portuguesa.

Distanciando-se do comum prato de sushi, o recente restaurante oferece uma seleção de pratos asiáticos distintos e saborosos, todos confecionados com originalidade e com a assinatura da casa. Assim, o menu inclui opções como Gyozas de frango ou legumes com molho de soja-mirin, Rolos de Papel de Arroz Cozido no Vapor, além de uma variedade de Bao’S e Curries, cada um apresentado com um toque especial que define a criatividade da cozinha.

Estes pratos, preparados com produtos locais e de fornecedores asiáticos, oferecem uma experiência autêntica que atrai tanto amantes da culinária em questão quanto indivíduos que procuram novas aventuras gastronómicas. Além disso, estes são concebidos para partilha, sendo servidos em doses que permitem a pelo menos duas pessoas desfrutarem juntas.

Perfeito para encontros familiares, saídas com amigos ou um jantar romântico, o YAM oferece ainda uma seleção de cocktails inspirados nos diversos países asiáticos.

Às sextas e sábados, o ambiente aquece com a presença de um DJ a partir das 23h00, tornando o espaço ideal para começar o fim de semana com um plano único.

A ideia base para a criação deste espaço foi, segundo Paulo Corte Real, general manager (GM) do YAM, "de fugir ao convencional". De acordo com o mesmo, aqui espera-se "partilhar pratos, momentos com amigos e um bom vinho".

"Tenho a certeza de que o YAM será perfeito para almoços, sunsets, jantares ou apenas para desfrutar de um copo de vinho ou cocktail, tudo isto na Marina de Cascais, com a sua dinâmica e vista incrível", acrescenta ainda o GM.