Ao contrário do calendário ocidental, o Ano Novo na Tailândia ocorre em abril e segue o calendário budista, marcando agora a entrada em 2568. A palavra Songkran, de origem sânscrita, significa “mudança” ou “transformação”, refletindo o espírito de renovação que caracteriza a festividade. A água tem um papel central nos rituais, sendo usada para purificação, num gesto simbólico de limpar más energias e iniciar o novo ciclo com espírito renovado.

Para marcar a celebração, o restaurante Yam apresenta, entre 13 e 15 de abril, um menu especial que reflete a essência da gastronomia tailandesa. A experiência começa com a Sopa de camarão (9€), seguida de duas opções de prato principal: o clássico Pad thai (14€), disponível com frango, camarão ou tofu, e o aromático Thai green (15€), prato de perfil picante e cítrico, também com as três variações. Para acompanhar, a sugestão é o Thai pearl (12€), um cocktail refrescante de rum, ananás, coco, lima e hortelã.

Yam

Marina de Cascais, n.º 19 Contatos: tel. 214 844 517

Mais do que uma refeição, o Yam propõe uma imersão cultural. Durante os três dias de celebração, cada cliente receberá um saquinho com flores secas e um frasco com água perfumada, remetendo aos rituais tradicionais de purificação da Tailândia. Enquanto a água simboliza o ato de lavar o passado e acolher o novo ano com frescura e energia positiva, as flores evocam prosperidade, equilíbrio e boa sorte.