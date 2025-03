"Receber o Álvaro no Vista é uma oportunidade incrível de somar visões e sabores. Somos de culturas diferentes, mas partilhamos o mesmo compromisso com o produto local e a excelência técnica", explica o chef anfitrião. Conhecido pelo seu trabalho de proximidade aos produtos portugueses e abordagens contemporâneas, o cozinheiro anseia pela chegada do colega de profissão, cuja gastronomia é marcada pelo uso de ingredientes colombianos, e pela forte ligação aos pequenos produtores locais.

O El Chato tornou-se um dos maiores expoentes da gastronomia latino-americana: é o melhor restaurante da Colômbia, o 3.º da América Latina (The World’s 50 Best Latin America 2024), e ocupa a 25.ª posição no ranking mundial The World’s 50 Best Restaurants 2024.

Clavijo formou-se em Hofmann (Barcelona) e Le Cordon Bleu (Paris), e passou por projetos como Noma (Copenhaga), Per Se (Nova Iorque) e L’Atelier de Joël Robuchon (Nova York). Sobre a experiência que viverá no Algarve, assegura que "cozinhar em Portugal ao lado do João, num restaurante tão especial, será uma troca muito rica”, e antevê: “quero levar um pouco da Colômbia aos portugueses e, ao mesmo tempo, inspirar-me nesta viagem gastronómica que são os sabores e aromas de Portugal".

O menu da noite de 25 de Abril no Vista (Avenida Tomás Cabreira) terá dez momentos, com pairing vínico, e o valor de 300€ por pessoa.

As reservas podem ser feitas através do e-mail reservas@restaurantevista.pt ou pelo telefone 282 460 280.