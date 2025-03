Para esta 4.ª edição da Chef’s Table, foram convidados os chefs Rodrigo Castelo, Ricardo Costa, e Vasco Coelho Santos, que se vão juntar ao chef Rui Paula, uma presença habitual neste evento gastronómico.

No dia 11 de abril, o chef Rodrigo Castelo, responsável pelo Restaurante Ó Balcão (uma estrela Michelin, e uma estrela Verde), em Santarém, abre a 4.ª edição da Chef’s Table com um menu que tem por base o conceito de desperdício zero, onde todos os produtos são aproveitados para criar pratos com assinatura.

No dia 25 de abril, segue-se o chef Ricardo Costa, do Restaurante do The Yeatman Hotel (duas estrelas Michelin), no Porto, que vai dar a conhecer as melhores receitas tradicionais, com a sua abordagem contemporânea e técnicas inovadoras.

No dia 9 de maio, será a vez do chef Vasco Coelho Santos, à frente do Restaurante Euskalduna (uma estrela Michelin), no Porto, transformar a alta cozinha numa experiência divertida e apelativa aos cinco sentidos, com a sua originalidade.

Por último, no dia 23 de maio, o chef Rui Paula, responsável pelo restaurante Casa de Chá da Boa Nova (duas estrelas Michelin) vai apresentar sabores, texturas, aromas e cores das suas origens, em surpreendentes e originais recriações.

E para que cada vez mais pessoas possam conhecer melhor o trabalho destes chefs, no dia seguinte a cada jantar, os quatro anfitriões da Chef’s Table vão ter um prato de assinatura no restaurante O Pescador.

Os jantares Chef’s Table têm início às 20h00, estão disponíveis por 195€ por pessoa e são limitados a 21 pessoas. Para mais informações ou reservas há que consultar o site do Pine Cliffs Resort.