Com um ambiente que remete às tradicionais “lanchonetes” cariocas, o Feel Rio oferece uma experiência gastronómica onde se destacam os famosos pastéis, aqui disponíveis em combinações inspiradas nas zonas mais emblemáticas da cidade brasileira.

Algumas das combinações mais populares incluem a opção Recreio (14,50€), que combina pastel de carne com ovo, pastel de goiabada com catupiry, pão de queijo e sumo de abacaxi; a Ipanema (8,50€), que traz pastel de carne acompanhado por um refrescante sumo de cajú; e a combinação Leblon (12,90€), com pastel de pizza, pastel de Nutella e sumo de goiabada. O menu inclui ainda outras opções como Lapa (10,90€); Copacabana (8,90€); Maracanã (8,70€); Leme (13,50€) e Barra (10,80€).

Para os mais pequenos, o Menu Kids (6,90€) oferece um pastel de queijo, um mini pastel de Nutella e sumo de laranja. Para um momento mais descontraído com amigos, o Menu Happy Hour (7,50€) inclui dois mini pastéis de carne, dois de queijo e uma cerveja.

Além dos pastéis, os visitantes podem saborear o Pastel de vento (5,50€), a autêntica Tapioca (7,50€) e o Cuscuz (7,50€), com a possibilidade de adicionar até dois ingredientes como azeitona, queijo cheddar, ovo, entre outros. Para um toque especial, há ainda a opção de escolher um ingrediente extra por 1€, como carne seca, queijo coalho ou doce de leite.

Quem prefere uma refeição mais completa, vai também encontrar na Feel Rio pratos como Feijoada Brasileira (13,90€); Picanha Brasileira (13,90€); Estrogonoff de frango (12,50€); Frango à parmegiana (12,50€) e Bobó de camarão (13,50€).

Abacaxi, Manga e Melão são alguns dos sabores dos sumos naturais (4,50€) presentes no menu, além de uma seleção de alternativas detox (4,90€). Para adoçar a experiência, os visitantes podem terminar a refeição com um Milkshake (5,50€) de morango; de Nutella; de Oreo ou de paçoca e, como não podia faltar, o famoso açaí está disponível em Suco Smoothie (5,40€) ou em Tigela com vários tamanhos (7,50€ a 12,50€).