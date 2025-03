A refeição iniciar-se-á com Ovos mimosa harmonizados com Rosé Casa Ermelinda Freitas Pinot Noir – Merlot. Seguir-se-ão os pratos principais, sendo que o de peixe será Polvo assado com paprica fumada, cenoura e speculus, acompanhado por Branco Casa Ermelinda Freitas Sauvignon Blanc & Verdelho, e o de carne será Lombo de veado aromatizado ao pinho, mel, beterraba e framboesa. Este será servido com Tinto Quinta de Canivães.

Para terminar, será servida uma sobremesa de ruibarbo e cidreira e Casa Ermelinda Freitas Moscatel Superior Roxo.

O jantar orça os 54€ por pessoa com as reservas a poderem fazer-se através do telefone 253 200 200.