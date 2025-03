Depois do evento “austa + friends”, que trouxe à cozinha de Almancil chefs como João Rodrigues, Bruno Caseiro ou Hugo Candeias, o restaurante austa lança o primeiro episódio da nova série “Field Trips”.

Trata-se uma experiência fora de portas, uma viagem até ao montado de São Teotónio, um enclave selvagem na costa oeste portuguesa, ainda no Alentejo, mas já com ares algarvios, para um momento de foraging com a equipa da microempresa da Floresta, que comercializa cogumelos selvagens.

Restaurante austa propõe saída de campo seguida de almoço na natureza créditos: Zavial Studio

Este passeio terá como líder o chef David Barata, que vai ensinar a colher um conjunto de fungos sazonais, como cantarelos amarelos, trompetas do monte e negras ou pé de carneiro, entre outros cogumelos, potenciados pelas últimas semanas de chuva.

À saída de campo, segue-se um almoço em plena natureza, no meio das árvores. Uma mesa comprida receberá a colheita do dia, já depois de ser transformada num conjunto de pratos elaborados com os cogumelos e outros produtos locais e de época, cozinhada pelo chef-forrageador.

Esta saída de campo até à Costa Vicentina acontece pela primeira vez no sábado, 29 de março, tem o valor de 150€ e inclui o passeio, o almoço com vários momentos e as bebidas.

As reservas podem fazer-se pelo whatsApp 965 896 278 ou e-mail eat@austa.pt